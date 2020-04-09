Teknoloji Sosyal medya platformlarına Türkiye temsilcisi geliyor
İNTERNET

Sosyal medya platformlarına Türkiye temsilcisi geliyor

Koronavirüsle mücadele alınacak tedbirleri içeren yeni bir torba yasa hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre bu torba yasa taslağının içerisinde sosyal medya platformlarını yakından ilgilendiren bir konu da bulunuyor. Eğer taslak yasalaşırsa, sosyal medya platformları bir Türkiye temsilcisi belirlemek zorunda kalacaklar.

Haber Merkezi Diğer
Sosyal medya platformlarına temsilci geliyor.
Sosyal medya platformlarına temsilci geliyor.

Akıllı telefon, internet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ile sosyal medya platformları büyük bir önem kazandı. Artık internet erişimi olan hemen her tüketici; İnstagram, Facebook, Twitter ve TikTok gibi sosyal medya platformlarından en az bir tanesini kullanıyor. İşte bu yaygın kullanım, zaman zaman karşımıza hem hukuka hem de ahlaka aykırı içeriklerin çıkmasına yol açıyor. Şimdi edinilen bilgiler ise hükümetin bu konuda yeni bir çalışma başlattığını gösteriyor.

Habertürk'te yer alan bir habere göre hükümet yetkilileri, koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili yeni bir torba yasa hazırlıyorlar. İşte bu torba yasanın içerisinde, sosyal medya platformlarını yakından ilgilendiren çok önemli maddelerin de olduğu ifade ediliyor. Bu bağlamda 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da düzenlemeler yapılacak.

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Mecliste görüşülüp kanunlaşması beklenen torba yasayla, 5651 sayılı kanuna yeni bir madde eklenecek. Bu madde, ülkemizde aktif olarak hizmet veren ve Türkiye'de günlük en az 1 milyon kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarına, Türkiye'de temsilci bulundurma ve Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de depolama zorunluluğu getirilecek.

Hükümet yetkililerinin böyle bir madde üzerinde çalışıyor olmasının altında çok önemli bir neden yatıyor. Öyle ki hukuka aykırı olarak yapılmış olan bir paylaşımın kaldırılması, ilgili sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi olmaması durumunda zorlaşıyor. Çünkü mevcut işleyişte muhatap bulunamıyor, bulunsa da bu çok uzun sürüyordu. Platformların Türkiye temsilcileri olması ise hukuka aykırı içeriklerle daha hızlı mücadele edilmesini sağlayacak.

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