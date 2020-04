Twitter Suud, BAE ve Mısır merkezli 7 bin 891 hesabı kapattı: Türkiye aleyhinde yayın yapıyorlardı

Twitter, bugün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli hesapların Türkiye’ye ve Katar’a yönelik sistematik saldırılar yaptığını duyurup bu hesapları kaldırdığını açıkladı. Suudi, BEA ve Mısır hükumetlerinin manipülasyon yapmak için açtığı tespit edilen 7 bin 891 hesap kapatıldı.

Twitter, platformlarda yanlış bilgi yayan ve nefret söylemi oluşturan hesapları inceleme altına almıştı. Bu hesapların Twitter’ın politikalarını ihlal ettiği tespit edildi. Platformdaki güvene dayalı paylaşımları zayıflatmaya yönelik hedefli bir girişim olduğu için platforma duyulan güveni zedeleyen kullanıcılar silindi.

A network of accounts associated with Saudi Arabia and operating out of multiple countries including KSA, Egypt and UAE, were amplifying content praising Saudi leadership, and critical of Qatar and Turkish activity in Yemen. A total of 5,350 accounts were removed. — Twitter Safety (@TwitterSafety) April 2, 2020

Mısır merkezli El Fagr ağında 2,541 hesap silinirken bu hesapların Mısır devleti tarafından; İran, Katar ve Türkiye'yi hakkında iftira niteliğinde yorumlar yapmak için kullanıldığı ortaya çıktı.

Twitter, "Edindiğimiz bilgiler Mısır hükümetinin bu hesapları yönlerdiğini gösteriyor’’ açıklamasında bulundu.

Faslı kimliği ile oluşturulmuş bir hesap. Suudilerin her ülkeye yönelik böyle hesaplar açtığı ortaya çıktı.

Twitter ayrıca; Suudi Arabistan devletince yönlendirilen; Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri övüp Yemen'deki Katar ve Türk faaliyetlerini eleştiren içeriğe sahip birden fazla ülkeden faaliyet gösteren 5.350 hesabı kapattı. Bu hesapların farklı müslüman ülkelerden kimlikler yaratılarak kullanıldığı ortaya çıktı. Hesapların; Faslı, Pakistanlı, Afgan kimlikleriyle başka ülke vatandaşlarının Türkiye’ye dair negatif fikirleri varmış gibi twitler attıkları ve sözkonusu ülkelerdeki kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçladıkları belli oldu.

Bu hesapların bütün ajandalarının Türkiye'ye iftira atmak üzerine kurgulandığı tespit edildi.

Sırbistan iktidar partisini ve liderini tanıtmak için çalışan toplam 8.558 hesap da kaldırıldı. Honduras Cumhurbaşkanı’nın tivitlerini tek bir merkezden retivitleyen 3104 hesabın da kapatıldığı açıklandı.