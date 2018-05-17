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TeknolojiSosyal medyayı ikiye ayıran ses kaydı için bilimsel açıklama
SOSYAL MEDYA

Sosyal medyayı ikiye ayıran ses kaydı için bilimsel açıklama

Dün sosyal medyada büyük tartışmalara yol açan ses kaydına dair bilimsel bir açıklama geldi. Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan elbise rengi tartışmasına benzeyen ses kaydında bazılarımız Yanny sesini duyarken bazılarımızda Laurel sesini duyuyordu.

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Sosyal medyayı ikiye ayıran ses kaydı ilginç tartışmalara neden oldu.
Sosyal medyayı ikiye ayıran ses kaydı ilginç tartışmalara neden oldu.

‘Elbisenin rengi ne?’ tartışmasında olduğu gibi sosyal medya bir ses kaydıyla ikiye ayrıldı. Herkes aynı şeyi görüyor ve duyuyorsa nasıl farklı algılanabiliyor? Sorusunu tekrar akıllara getiren ses kaydına ilişkin bilimsel bir açıklama yapıldı.

Dylan Bennett isimli Twitter kullanıcısı durumu şöyle açıklıyor: "Evet, merak etmeyin kafayı yemediniz! Yüksek frekanstaki sesleri duyabiliyorsanız, muhtemelen 'Yanny' sesini duyuyorsunuz. Ancak 'Laurel' de duymanız olası. Eğer ki yüksek frekanslı sesleri duyamıyorsanız, yüksek ihtimalle 'Laurel' duyuyorsunuz. Sizler için seslerden HQ ve LQ frekansları sildim. RT yapın ki yeni bir kıyafet vakasıyla karşılaşmayalım."

Anlayacağınız ortada çok da büyük bir gizem yok. Sadece bilindik insan doğasının etkiye gösterdiği bir tepki mevcut. Kulaklarımızın duyma frekansındaki minimal farklılıklar nedeniyle böyle bir karmaşa ortaya çıktı.

Sosyal medyayı karıştıran ses kaydı
TEKNOLOJİ
Sosyal medyayı karıştıran ses kaydı

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