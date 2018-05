Sosyal medyayı ikiye ayıran ses kaydı için bilimsel açıklama

‘Elbisenin rengi ne?’ tartışmasında olduğu gibi sosyal medya bir ses kaydıyla ikiye ayrıldı. Herkes aynı şeyi görüyor ve duyuyorsa nasıl farklı algılanabiliyor? Sorusunu tekrar akıllara getiren ses kaydına ilişkin bilimsel bir açıklama yapıldı.

Okay, you're not crazy. If you can hear high freqs, you probably hear "yanny", but you *might* hear "laurel". If you can't hear high freqs, you probably hear laurel. Here's what it sounds like without high/low freqs. RT so we can avoid the whole dress situation. #yanny #laurel 🙄 pic.twitter.com/RN71WGyHwe — Dylan Bennett (@MBoffin) 16 Mayıs 2018

Dylan Bennett isimli Twitter kullanıcısı durumu şöyle açıklıyor: "Evet, merak etmeyin kafayı yemediniz! Yüksek frekanstaki sesleri duyabiliyorsanız, muhtemelen 'Yanny' sesini duyuyorsunuz. Ancak 'Laurel' de duymanız olası. Eğer ki yüksek frekanslı sesleri duyamıyorsanız, yüksek ihtimalle 'Laurel' duyuyorsunuz. Sizler için seslerden HQ ve LQ frekansları sildim. RT yapın ki yeni bir kıyafet vakasıyla karşılaşmayalım."

Anlayacağınız ortada çok da büyük bir gizem yok. Sadece bilindik insan doğasının etkiye gösterdiği bir tepki mevcut. Kulaklarımızın duyma frekansındaki minimal farklılıklar nedeniyle böyle bir karmaşa ortaya çıktı.