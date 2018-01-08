SpaceX çok gizli Zuma görevini tamamladı

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan Zuma görevi, ABD hükümeti ve SpaceX ortaklığı ile gerçekleştirildi. Falcon 9 roketiyle fırlatılacak olan kargonun içeriği hakkında hiçbir detay paylaşılmadı. İlk olarak 5 Ocak tarihinde fırlatılması öngörülen görev hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelendi. Yaklaşık 5 saat önce fırlatma başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Falcon 9 kapsülü kargoyu uyduya bıraktıktan sonra geri döndü.

SpaceX firmasının üçüncü ABD ordusunun en gizli uçuşu olarak belirtilen Zuma görevinde kargonun içeriği çok gizli tutuldu. SpaceX, kargo hakkında yalnızca Northrop Grumman tarafından ABD hükümeti için üretilen bir uydu olduğunu belirtti. Bunun dışında hiçbir bilgi paylaşılmadı.

Zuma göreviyle 2018 yılının ilk uçuşunu gerçekleştiren SpaceX, geçtiğimiz yıl 18 fırlatma lansmanı yaparak rekor kırmıştı. Falcon 9 roketi görev tamamlandıktan sonra Florida’da bulunan iniş bölgesine başarılı bir şekilde iniş yaptı. Kargo içeriği gizli tutulan Falcon 9’un fırlatma görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.