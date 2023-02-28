Teknoloji şirketleri afetlere odaklandı

İspanya'nın Barcelona kentinde başlayan Mobil Dünya Kongresi'ne (Mobile World Congress-MWC 2023), katılan yerli firmaların bu yıl gündeminde afet teknolojileri vardı. Öyle ki fuara katılan teknoloji şirketleri, binalardaki kolon kalitesini ölçen sensörlerden afet sonrası arama faaliyetlerini hızlandıracak birçok uygulamayı öncelikler listesinde aldı.

Şekib Avdagiç

TEKNO PARKIN İHRACATI 8 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Fuara çevrimiçi katılarak sorularımızı yanıtlayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Bu zor zamanlarda Türkiye’nin çalışma, üretme ve ihracat yapmaya ihtiyacı var. Ülkemizin ekonomik kalkınmasını sürdürmek amacıyla fuarlara katılımlarımızı sürdüreceğiz” dedi. Türkiye’de 97 tekno kentin bulunduğunu belirten Avdagiç, “Bu teknoloji geliştirme bölgelerindeki 9 bine yakın şirkette çalışanların sayısı ise 90 bin kişiyi geçti. Tekno parklarımızın toplam ihracat hacmi de 8 milyar dolara ulaştı” ifadelerini kullandı. Fuarda ziyaret ettiğimiz, çoğu tekno kentlerde faaliyet gösteren Türk şirketleri de deprem felaketine karşı geliştirdikleri çözümlerini paylaştı.

DAHA AZ ENERJİ HARCAYAN KESİNTİSİZ İLETİŞİM CİHAZI YAPTI

Teknoloji çözümleri firması Kafein’in Siber Güvenlik Teknolojileri Direktörü Sefa Merve Ağlaç, “Daha az enerji gereksinimi duyan bluetooth sağlayıcıları üzerinden iletişimin devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz. Yeni projemizle depremde yaşanan haberleşme sorunlarının asgariye indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

BETON KALİTESİNİ ÖLÇEN SENSÖR

BVK Teknoloji’nin CEO’su Kürşat Kurt, yeni yapılan binalarda beton kalitesini ölçen bir ürün üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Beton dökülürken kalitesini ölçen sensörler var. Yapay zeka sayesinde gerekli bilgileri toplayıp merkeze ya da ilgililere binanın sağlığına ilişkin veriyi iletebiliyor. Kolon içindeki sensörler her zaman bina güvenliğiyle ilgili yıllar geçse dahi bilgi akışı sağlıyor" dedi. Kırmık adı verilen ilk yerli çipin üreticisi Yonga Teknoloji Haberleşme Direktörü Hayrettin Ayar, “5G’de afet durumlarında iletişimi hızlandıracak bir çip geliştirmeyi planlıyoruz. Bu aynı zamanda drone üzerine yerleştirilen termal kameralarla enkaz altındaki canlı afetzedeleri tespit edebilip merkeze iletilebilecek” şeklinde konuştu.



