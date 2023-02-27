İlk kez uygulanacak: Hasar tespiti tamamlanana kadar DASK'tan depremzedelere avans ödemesi

7.7'lik depremin ardından Kahramanmaraş.
DASK'tan yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından, hasar ödemelerinin çok hızlı yapılabilmesi için, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarda sigortalıların ihbarını dahi beklemeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi hasar tespitleri tamamlanmış konutların listelerinden hasar dosyaları resen açılarak ödemeler gerçekleştiriliyor.
Öte yandan, yaşanan depremlerin ardından DASK, kuruluşundan bu yana ödediği tazminat tutarına 20 gün içinde ulaştı.
"Depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden de ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik"
Bu çalışmaların, deprem sonrası süreçteki operasyonel ve finansal faydalarının önemine dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:
Avans ödeme dönemi başlıyor
Selva Eren, Hasar ödeme süreçlerinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalara öncelik verilerek ödemelerin devam ettiğini, eksper görevlendirmelerinin diğer binalar için yapıldığını belirterek, bugün Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konuyla ilgili yayımlanan genelgede detayları aktarıldığı üzere hasar ihbarlarını yapan sigortalılara yönelik yeni bir çalışma başlattıklarını ve sigortalıların bugün itibarıyla DASK web sitesi üzerinden avans ödemesi talep edebileceğini bildirdi.
Eren, şunları kaydetti:
DASK'ın hasar ödemesi 1,1 milyar TL'yi aştı
Türk Reasürans Genel Müdürü Eren, depremlerin hemen ardından ödemeler için çalışmaları başlattıklarını ifade ederek, depremlerin ardından henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesini gerçekleştirdiklerini ve ödemelerin hızla devam ettiğini belirtti.
Bugün itibarıyla kendilerine iletilen 295 bin hasar ihbarı bulunduğunu aktaran Eren, "Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz tazminat ödeme tutarı ise 1 milyar 120 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Neredeyse DASK’ın 23 yılda toplam ödediği tazminat tutarını, 20 gün içinde sigortalılarımıza ödemiş olmak ve sigortalılarımızın yaralarını sarmalarına bir nebze de olsa fayda sağlamak bizler için çok kıymetli. Ödemelerimizin daha da hızlı gerçekleştirilmesi adına birçok önlem aldık ve ivedilikle hayata geçiriyoruz. Hasar ödeme hız ve tutarımız her geçen gün artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.