Telegram'ın Android tarafındaki indirme rakamı 1 milyarı aştı

Pandemi döneminde güncellenen özelliklerle kullanıcı kitlesini önemli bir oranda artıran Telegram, Androidtarafında yeni bir rekor kırarak 1 milyar indirmeyi geride bıraktı.

Telegram, bu süreçte aslında süreci aktif olarak takip eden bir dizi hamle yaptı. Kullanıcıların ihtiyacı olan özellikleri hızlı bir şekilde entegre etmenin dışında hem bireysel hem de şirketler için ek çözümler sundu. Tabii geçtiğimiz haftalarda Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan kesintiler Telegram'ın puan kazanmasını sağladı.

Telegram CEO'su Pavel Durov, bu yılın hemen başında bir açıklama yaparak aktif kullanıcı sayısının yarım milyonu aştığını duyurmuştu. Bugün gelinen noktada ise aradan geçen 10 aylık süreçte 500 milyon kişi daha uygulamayı kullanmaya başladı.

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Telegram bu güncellemeyle birlikte artık kayıt özelliği de sunuyor.

Geçen ay güncellenmişti

İletişim uygulaması, Eylül sonunda da sekizinci yıla özel bir güncelleme yayınlamıştı. Yeni sürümle birlikte gelen dikkat çekici özelliklerin başında kayıt sistemi yer alıyor. Artık hem canlı yayınlar hem de görüntülü sohbetler kaydedilip daha sonradan izlenebiliyor.