Telegram güncellendi: Sohbet temaları ve kayıt özelliği geldi

Telegram, Eylül'ün hemen başında yayınladığı 'sekizinci yıla özel güncelleme' sayesinde canlı görüşme sisteminin yeni versiyonunu hayata geçirdi. Böylece artık uygulamayla 1000 kişiye kadarizleyici ve sınırsız sayıdakidinleyiciyle görüşmeler yapılabiliyor.

Uygulama bir yandan da sohbet temaları isimli yeni özellikle güncellendi. Oluşturulan özel 8 tema, sohbet ya da kişilere göre değişkenlik gösterebilecek. Temayla birlikte mesaj baloncukları, arka planlar ve desenler güncellenmiş oluyor.

Telegram bu güncellemeyle birlikte artık kayıt özelliği de sunuyor.

Yeni sürümle beraber gelen dikkat çekici diğer bir özellik ise kayıt sistemi. Artık hem canlı yayınlar hem de görüntülü sohbetler kaydedilip daha sonradan izlenebiliyor.

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Güncellemelerle alakalı olarak Telegram'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Bugünün güncellemesi, bireysel sohbetler için farklı temalar belirlemenize, tam ekran efektlerine sahip etkileşimli ifadeleri kullanarak duygularınızı sevdiklerinizle paylaşmanıza, gruplarda ayrıntılı okundu bilgisini görmenize ve canlı yayınlardan video ve ses kaydetmenize olanak tanır.