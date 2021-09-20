Teknoloji Telegram güncellendi Sohbet temaları ve kayıt özelliği geldi
İNTERNET

Telegram güncellendi: Sohbet temaları ve kayıt özelliği geldi

Birkaç hafta önce 'sekizinci yıla özel güncelleme' yayınlayan Telegram, bugün yaptığı duyuruyla bir yeni sürümü daha hayata geçirdi. Sohbet temaları sayesinde artık çok daha fazla kişiselleştirme imkanı sunulurken görüşmelere kayıt özelliği de eklendi.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Telegram güncellendi: Sohbet temaları ve kayıt özelliği geldi
Telegram

Telegram, Eylül'ün hemen başında yayınladığı 'sekizinci yıla özel güncelleme' sayesinde canlı görüşme sisteminin yeni versiyonunu hayata geçirdi. Böylece artık uygulamayla 1000 kişiye kadarizleyici ve sınırsız sayıdakidinleyiciyle görüşmeler yapılabiliyor.

Uygulama bir yandan da sohbet temaları isimli yeni özellikle güncellendi. Oluşturulan özel 8 tema, sohbet ya da kişilere göre değişkenlik gösterebilecek. Temayla birlikte mesaj baloncukları, arka planlar ve desenler güncellenmiş oluyor.

Telegram bu güncellemeyle birlikte artık kayıt özelliği de sunuyor.
Telegram bu güncellemeyle birlikte artık kayıt özelliği de sunuyor.

Yeni sürümle beraber gelen dikkat çekici diğer bir özellik ise kayıt sistemi. Artık hem canlı yayınlar hem de görüntülü sohbetler kaydedilip daha sonradan izlenebiliyor.

Güncellemelerle alakalı olarak Telegram'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

    Bugünün güncellemesi, bireysel sohbetler için farklı temalar belirlemenize, tam ekran efektlerine sahip etkileşimli ifadeleri kullanarak duygularınızı sevdiklerinizle paylaşmanıza, gruplarda ayrıntılı okundu bilgisini görmenize ve canlı yayınlardan video ve ses kaydetmenize olanak tanır.

Telegram güncellendi: Merakla beklenen sınırsız canlı görüşme özelliği geldi
TEKNOLOJİ
Telegram güncellendi: Merakla beklenen sınırsız canlı görüşme özelliği geldi
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