Teknoloji Tesla sürprizle dolu 90 güncellemesini yayınladı
OYUN

Tesla sürprizle dolu 9.0 güncellemesini yayınladı

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda tüm Tesla otomobiller için yeni bir güncelleme paketi yayınlayacaklarını duyurmuştu. Musk'ın bahsettiği 9.0 güncelleme paketi dün gece itibariyle yayınlandı. Yeni güncellemede iyileştirilmiş navigasyon, dashcam özelliği, web tarayıcı ve Atari oyunları yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tesla Model 3 kokpiti.
Tesla Model 3 kokpiti.

Tesla, otomobillerinde kullandığı yazılım için yeni bir güncelleme paketi yayınladı. Elektrikli otomobil üreticisinin 9. Güncellemesinde araç kamerasına kayıt özelliği, Atari oyunları ve gelişmiş navigasyon gibi yenilikler bulunuyor. 9.0 adıyla sunulan güncelleme paketi internete bağlı tüm Tesla araçlara indirilebiliyor.

Tesla, yeni güncellemesini '9.0 güncellememiz bugün itibariyle küresel olarak tüm filomuz için yayınlandı' tweetiyle duyuruldu.

Autopilot çok yakında!

Tesla’nın sürücü destek sistemi Autopilot bu güncelleme paketinde yine yer almadı. CEO Elon Musk, bu yılın başında Tesla’nın, otomobillerin tamamen sürücüsüz olarak kullanılabilecek hale getirecek bir yazılımı yayınlayacaklarına dair söz vermişti. Şirketin web sitesinde Navigate adlı özellik ‘yakında’ ibaresiyle listeleniyor.

Dashcam ile yolculuklarınızı kaydedin

Yeni güncellemeyle beraber gelen özelliklerden ilki Ağustos 2017’den sonra üretilen araçların dashcam modunu çalıştırmasına izin veriyor. Bu özellik açıkken, aracın ön kamerası 10 dakikalık video kayıtları yapabiliyor. Yeni yazılım güncellemesiyle daha ayrıntılı yol tarifleri ve gezinme özellikleri de eklendi.

Araç tanıma

9.0 güncellemesinin bir diğer yeni özelliği de otomatik yavaşlama. Yoldayken eğer herhangi bir engel çıkarsa araç bu engeli algılatarak hızını düşürebiliyor. Tesla, bu özelliğin sürücülerin panik anında yanlış bir şey yapmasını engellediğini söylüyor. Direksiyonun arkasında bulunan ekran yeni güncellemeyle bisiklet ve kamyon gibi farklı tipteki araçları gösterebiliyor.

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Atari oyunları

Bu güncelleme paketiyle beraber eğlenceli bir yenilik daha geldi. Atari oyunları artık otomobilin büyük ekranı üzerinden oynanabilecek. Oyunlar araç park halindeyken dokunmatik ekran ve direksiyon yardımıyla oynanabiliyor. Elon Musk, Ağustos ayında bir tweet atarak bazı oyunları dahil etmek istediğini duyurmuştu.

Son olarak Model 3 araçlar için 9.0 güncellemesiyle bir web tarayıcısı ve takvim eklentisi geldi. Tela’nın tüm araçlarındaki uygulamaların erişimi daha da kolaylaştırıldı ve klima ayarları iyileştirildi.

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