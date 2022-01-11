TOGG uzmanlarından itfaiyeye 'elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale' eğitimi

Kullanıcı markası oluşturma sürecini tamamlamaktan mutluluk duyduklarını ve yeni logonun doğu ile batının iki yönünün de temsil ettiğini ifade eden Karakaş, \"Logomuz, Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı, bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor. Logomuzdaki dualite teması ise doğu ve batı kültürlerinin rasyonel ve duygusal dünyalarını harmanlayarak farklılaşmamızın temelini oluşturuyor.\" dedi.<br>