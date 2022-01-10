Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Ali Babacan'a TOGG tepkisi: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geçtiğimiz günlerde TOGG ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. TOGG'un yerli üretim olmadığını iddia eden Babacan, "Gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun yöntemi tasarımını, pil ve motor teknolojisini başka bir ülkeden almak değil. O zaman TOGG millî ve yerli bir otomobil olmuyor" demişti.

AA

''AH FREN ALİ AH''

Babacan'ın bu açıklamalarına yanıt ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Varank, "Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp 'Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın' diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 milyar dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili… Ah Fren Ali ah!" ifadelerine yer verdi.

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Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp "Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın" diyordu.



Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 Milyar Dolar tekstil ihracatı yapıyoruz.



Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili…



Ah Fren Ali ah! https://t.co/rrBrMi58gZ — Mustafa Varank (@varank) January 9, 2022

FOTOĞRAF 22 Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un Gemlik’te yapımı devam eden fabrikasının hızlı yükselişi kameralara yansıdı.<br> Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, ABD’nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı’nda geçtiğimiz gün sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıkmış TOGG’un 3 yıldaki hızlı yükselişi başta CEO Gürcan Karakaş olmak üzere milyonlarca kişiyi duygulandırmıştı. Firma 14 bin 600 ton çelik montajı, 33 bin metrekare çatı panel montajı ve 19 bin 734 metrekare kör kalıp montajının tamamladığını Gemlik fabrikasında yapımı devam eden boyahane ile toplamda 250 adet robotun yer alacağı seri üretim bantlarının kuruluş aşamasının hızlandırılmış videosunu yayınladı. <br> Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen video büyük bir heyecan ve mutluluğa sebep oldu. 100 kilometre hıza 4.8 saniyede çıkacak<br><br>Türkiye’nin otomobili TOGG piyasaya çıktığında 200 ile 3400 beygir gücü ile 0’dan 100’e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunacak. Özelliklerin hepsi mobility ekosistemine entegre edilecek. 2022’nin 4. çeyreğinde seri üretime hazır olacak ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra seri üretim 2023’ün 1. çeyreğinde başlamış olacak. Gemlik’e ikinci fabrika<br><br>Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Çinli enerji devi Farasis’in ortaklığında kurulan SIRO, Gemlik’te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuracak. <br> Türkiye’nin ilk otomobil batarya fabrikası olacak tesis, 2 bin 200 kişiye iş imkanı sağlayacak. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrisi için dev bir adım sayılan TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak. Gemlik’teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri geliştirecek. TOGG’un batarya modül ve paketlerini üretecek olan SIRO, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sistemi gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor. Yatırımda 400’ü nitelikli 2 bin 200 kişiye iş imkanı öngörülüyor. TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede TOGG, uluslararası sahnede Milyonlarca kişi izledi: Yerli otomobil TOGG gümbür gümbür geliyor, 100 kilometre hıza 4.8 saniyede çıkacak Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikasının hızlı yükselişi kameralara yansıdı. Türkiye'nin otomobili TOGG piyasaya çıktığında 200 ile 3400 beygir gücü ile 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunacak. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:38 ABD'deki fuarda Togg'u tanıtan Gürcan Karakaş gözyaşlarını tutamadı Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni Sedan modeli, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi. Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş fuarda yaptığı sunum sonrası duygularını ifade ederken gözyaşlarını tutamadı. Karakaş, 'Çok heyecanlıyız 3 sene önce burayı ziyaret ettiğimizde 'Buraya gelmeliyiz' demiştim, geldik. Bakın burada 700 kişi var, 700 kişi gece gündüz çalışıyor. Yapıyoruz ve daha iyisini yapacağız. Oyunun içinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik ve oyunun içerisine dahil olduk, hızla da ilerliyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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