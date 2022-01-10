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POLİTİKA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Ali Babacan'a TOGG tepkisi: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili

TOGG gündeme geldiği ilk günden bu yana muhalefetin saldırılarına maruz kalmaya devam ediyor. Söz konusu saldırıların sonuncusuna DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan imza atmıştı. Babacan, TOGG'un yerli ve milli olmadığını iddia etmişti. Babacan'a yanıt Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Varank, ''Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp 'Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın' diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 milyar dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili… Ah Fren Ali ah!" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varanktan Ali Babacana TOGG tepkisi: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TOGG eleştirilerine yanıt verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geçtiğimiz günlerde TOGG ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. TOGG'un yerli üretim olmadığını iddia eden Babacan, "Gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun yöntemi tasarımını, pil ve motor teknolojisini başka bir ülkeden almak değil. O zaman TOGG millî ve yerli bir otomobil olmuyor" demişti.

AA

''AH FREN ALİ AH''

Babacan'ın bu açıklamalarına yanıt ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Varank, "Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp 'Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın' diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 milyar dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili… Ah Fren Ali ah!" ifadelerine yer verdi.

Milyonlarca kişi izledi: Yerli otomobil TOGG gümbür gümbür geliyor, 100 kilometre hıza 4.8 saniyede çıkacak
FOTOĞRAF 22
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Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un Gemlik’te yapımı devam eden fabrikasının hızlı yükselişi kameralara yansıdı.<br>
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<br> Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen video büyük bir heyecan ve mutluluğa sebep oldu.
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Yatırımda 400’ü nitelikli 2 bin 200 kişiye iş imkanı öngörülüyor.
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TOGG, uluslararası sahnede
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TOGG, uluslararası sahnede
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TOGG, uluslararası sahnede
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TOGG, uluslararası sahnede
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TOGG, uluslararası sahnede
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TOGG, uluslararası sahnede
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TOGG, uluslararası sahnede
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TOGG, uluslararası sahnede
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TOGG, uluslararası sahnede
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TOGG, uluslararası sahnede
Title
TOGG, uluslararası sahnede
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TOGG, uluslararası sahnede
Milyonlarca kişi izledi: Yerli otomobil TOGG gümbür gümbür geliyor, 100 kilometre hıza 4.8 saniyede çıkacak
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikasının hızlı yükselişi kameralara yansıdı. Türkiye'nin otomobili TOGG piyasaya çıktığında 200 ile 3400 beygir gücü ile 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunacak.

ABD'deki fuarda Togg'u tanıtan Gürcan Karakaş gözyaşlarını tutamadı
OYNAT 01:38
ABD'deki fuarda Togg'u tanıtan Gürcan Karakaş gözyaşlarını tutamadı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni Sedan modeli, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi. Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş fuarda yaptığı sunum sonrası duygularını ifade ederken gözyaşlarını tutamadı. Karakaş, 'Çok heyecanlıyız 3 sene önce burayı ziyaret ettiğimizde 'Buraya gelmeliyiz' demiştim, geldik. Bakın burada 700 kişi var, 700 kişi gece gündüz çalışıyor. Yapıyoruz ve daha iyisini yapacağız. Oyunun içinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik ve oyunun içerisine dahil olduk, hızla da ilerliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Togg paylaştı: ABD'de tanıtılan Togg'un yeni Sedan modeli göz kamaştırdı
OYNAT 00:50
Togg paylaştı: ABD'de tanıtılan Togg'un yeni Sedan modeli göz kamaştırdı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni Sedan modeli, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi. İlk kez görücüye çıkan otomobili, Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, İngilizce yaptığı sunumla dünyaya tanıttı. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yen Sedan modeline ait görüntüler yer alırken, 'Togg'un dinamik ve yenilikçi vizyon otomobili ile tanışmaya hazır mısınız?' ifadeleri kullanıldı.

Togg'un yeni Sedan modeli ABD'deki fuarda görücüye çıktı
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Togg'un yeni Sedan modeli ABD'deki fuarda görücüye çıktı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni Sedan modeli, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi. Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın İngilizce yaptığı sunumu fuardaki otomobil severler ilgiyle izledi.


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