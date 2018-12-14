Türk Telekom AKN’siz internet tarife ve fiyatlarını yeniden yayınladı

Türk Telekom AKN’siz internet paket fiyatlarını aşağı çekti ve yeniden yayınladı. Türkiye’nin de gelen servis sağlayıcılarından biri olan Türk Telekom 1 Ocak itibaren kullanıcılarına sunacağı AKN’siz tarifelerini ve fiyatlarını yeniden düzenledi ve bir önceki yayınladığı tarife fiyatlarına göre daha uygun fiyatlı tarife paketlerini Resmi internet sitesinde yayınladı.
TÜRK TELEKOM AKN’SİZ İNTERNET TARİFE FİYATLARINI YENİDEN GÜNCELLEDİ!
Türk Telekom 1 Ocak itibari ile devreye sokacağı AKN’siz internet tarife ve fiyatlarını resmi sitesinde açıkladı. S, M, L, XL, XXL şeklinde internet hızlarını baz alarak hazırladığı yeni tarifeler AKN sınırı olmadan kullanıcılarına sınırsız internet keyfi sunacak. İşte yeni güncellenen AKN’siz internet tarife fiyatları;
TÜRK TELEKOM’UN İLK YAYINLADIĞI AKN’SİZ TARİFE FİYAT LİSTESİ!
Türk Telekom 1 Ocak itibari ile devreye sokacağı AKN’siz internet paket fiyatlarını resmi sitesinde yayınlamıştı. Uygulama hayata geçmeden fiyatları yeniden güncelleyen Türk Telekom ilk yayınladığı fiyatları güncelleyerek yeniden yayınladı. İşte Türk Telekom'un ilk yayınladığı AKN'siz internet tarife ve fiyatları;
TÜRK TELEKOM'UN AKN'SİZ ESKİ HİPER VE FİBER İNTERNET FİYAT VE TARİFELERİ!