Türk Telekom AKN'siz internet tarife fiyatlarını yeniden açıkladı! İşte TTNET kotasız internet fiyatları Türk Telekom AKN’siz internet tarife ve fiyatlarını yeniden yayınladı Türk Telekom AKN’siz internet tarife ve fiyatlarını güncelleyerek yeniden yayınladı. 1 Ocak itibari ile kotasız internet tariflerine geçiş yapacak olan Türk Telekom, resmi sitesinde tüm kotasız internet tarife ve fiyatlarını aşağı çekerek yeniden güncelledi. İşte Türk Telekom'un 1 Ocak itibari ile hayata geçecek olan yeni kotasız internet tarifeleri ve fiyatları.

14 Aralık 2018, 12:16 Son Güncelleme: 14 Aralık 2018, 12:16 Yeni Şafak