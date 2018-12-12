Türk Telekom AKN’siz internet tarife ve fiyatlarını açıkladı

Türk Telekom kotasız internet fiyatlarını resmi sitesinde açıkladı. Türkiye’nin de gelen servis sağlayıcılarından biri olan Türk Telekom 1 Ocak itibaren kullanıcılarına sunacağı AKN’siz tarifelerini ve fiyatlarını yayınladı.

Türkiye’de 1 Ocak itibari ile AKN’siz internet tarifesine geçen internet servis sağlayıcıları, yeni yılla birlikte yeni tarifelerine ilişkin planlamalarını yapmaya başladı. Yeni paketler ve yeni kampanyalar düzenleyen firmalar, kullanıcılarına sunacakları sınırsız internet için son hazırını tamamlamak için tüm gücü ile çalışıyor ve çalışmalarını tamamlayanlar ise tarife ve fiyatlarını resmi sitesinde açıklıyor.

TÜRK TELEKOM AKN’SİZ İNTERNET TARİFE VE FİYATLARINI AÇIKLADI!

Türk Telekom 1 Ocak itibari ile devreye sokacağı AKN’siz internet tarife ve fiyatlarını resmi sitesinde açıkladı. S, M, L, XL, XXL şeklinde internet hızlarını baz alarak hazırladığı yeni tarifeler AKN sınırı olmadan kullanıcılarına sınırsız internet keyfi sunacak.

81 İl için farklılık göstermeden hizmete sunacağı tarifeleri şimdiden yayınlayan Türk Telekom, 1 Ocak itibari ile yeni sisteme geçişini tamamlayacak.

İŞTE TÜRK TELEKOM’UN AKN’SİZ İNTERNET TARİFE VE FİYATLARI!

TÜRK TELEKOM'UN AKN'SİZ ESKİ HİPER VE FİBER İNTERNET FİYAT VE TARİFELERİ!