Teknoloji Eurostatın araştırması Türkiyede internet kullanıcılarının yüzde 80i video izliyor
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Türkiye'de haber okunmuyor video izleniyor, interneete daha çok video izleniyor

Eurostat’ın araştırması: Türkiye'de internet kullanıcılarının yüzde 80'i video izliyor

Eurostat araştırmasına göre Türkiye'de internet kullanıcılarının yüzde 80'i video izliyor. Araştırmada internetten haber okumada Türkiye 34 ülke arasında sondan 6. sırada yer aldı. Türk kullanıcıların yüzde 68'i internetten haber okuduğunu bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Araştırmaya göre internet kullancılarının yüzde 80'i video izliyor.
Araştırmaya göre internet kullancılarının yüzde 80'i video izliyor.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) araştırmasında internetten haber okumada Türkiye 34 ülke arasında sondan 6. sırada yer aldı. Türkiye’de son üç ayda interneti kullanan kişilerden yüzde 81’i internet üzerinden video veya TV izlediğini söyledi.

Türkiye'deki aktif internet kullanıcılarının yaptıkları en büyük kültürel faaliyet video izlemek. Haber okumak ise video izlemekten sonra ikinci sırada geliyor. İnternetten müzik dinlemek de yaygın faaliyetler arasında yer alırken oyun oynamak ise daha düşük oran sahip. Türkiye, Avrupa'da internetten en az haber okuyan ülkelerden birisi olarak da dikkat çekiyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) aktif kullanıcıların internette yaptıkları kültürel faaliyetleri inceledi. Araştırmaya son üç ayda internet kullanan kişiler dahil edildi. Her ülkedeki kullanıcılara internette “haber okumak”, “müzik dinlemek”, “video veya TV izlemek” ve “oyun oynamak veya indirmek” gibi 4 alanda sorular soruldu. Haber okuma verileri 2017 yılını yansıtırken diğer üç veri türü ise 2018 yılına ait.

İnternetten haber okumakta Türkiye 34 ülke arasında sondan 6. sırada yer aldı. Türk kullanıcıların yüzde 68'i internetten haber okuduğunu bildirdi. 28 AB ülkesinin ortalaması ise yüzde 72 oldu. Haber okumakta zirvede İzlanda (yüzde 95), Norveç (yüzde 93) ve Litvanya (yüzde 93) gelirken sonra sıralarda ise İtalya (yüzde 56), Fransa (yüzde 61) ve Belçika (yüzde 64) geldi.

Türkiye'de son üç ayda interneti kullanan kişilerden yüzde 81'i internet üzerinden video veya TV izlediğini söyledi. AB ortalaması ise yüzde 72 oldu. Türkiye bu alanda 34 ülke arasında 12. sırada yer aldı. En çok video izleyenler İzlanda (yüzde 91) ve Hollanda ile Finlandiya (yüzde 90) olurken, videoya en az ilgi gösteren Romanya (yüzde 26) ve K. Makedonya ile Slovakya (yüzde 45) oldu.

Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 61'i internetten müzik dinlediğini belirtirken AB ortalaması yüzde 56'da kaldı. İnternetten oyun oynayan veya oyun indirenlerin oranı Türkiye'de yüzde 35 iken 28 AB ülkesinin ortalaması yüzde 33 oldu.

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