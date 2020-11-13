Türkiye'deki video üreticileri Facebook'tan para kazanacak

Türkiye'de birçok video üreticisinin şikayet ettiği konulardan biri çözüme kavuştu. Facebook'a yükledikleri videolarda gelir elde edemeyen üreticiler yeni düzen ile birlikte paylaştıkları videolardan para kazanabilecek.
Sistem nasıl çalışıyor?
Facebook videoların başına, ortasına veya sonuna reklam ekleyip elde edilen gelirden belli bir payı da yayıncıya aktaracak.
Bu şekilde yayıncılar Facebook'a yükledikleri videolardan gelir modeli kurgulayabilecek.
Facebook Medya Ortaklıkları Yöneticisi Eren Sağır, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
- “Video, Facebook'taki en popüler içeriklerin başında geliyor. Türkiye’deki profesyonel yayıncıların, dizileriyle dünyada ün kazanmış yapımcıların, habercilerin, spor kulüplerinin, içerik üreticilerinin ve milyonlarca kullanıcımızın da en ilgi çekici videolarını paylaşmak için Facebook'a geldiğini görüyoruz. Bu durum bize video gelir dağılımı programımızı Türkiye'ye de getirmemiz için ilham verdi. Facebook videolarının, Türkiye'deki tüm video içerik üreticileri için yeni bir gelir elde etme fırsatı yaratacak olmasından ötürü çok heyecanlıyız."