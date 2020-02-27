Facebook koronavirüs ile ilgili yanıltıcı reklamları yayınlamama kararı aldı

Reuters’in haberine göre söz konusu açıklama sosyal medya devi Facebook’un yayınlanan içerikler özellikle de radikal ideolojiler ve yalan haberler içeren makalelerle ilgili incelemelerle karşı karşıya kalmasının üzerine yapıldı.

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Yanıltıcı reklamlar engellenecek

Şirket sözcüsü, “’Virüsün yayılmasına karşı yüzde 100 koruma garanti eden yüz maskeleri’ gibi mesajlar içeren reklamların yayınlanmasına izin verilmeyecek” şeklinde konuştu.

Yetkili, virüsle ilgili yanıltıcı bilgiler ve zararlı içeriğin yayılmasını azaltmak için uzman sağlık kuruluşları tarafından yayınlanan bilgilerin iletilmesi konusundaki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktığı düşünülen virüsün şimdiye kadar 2 bin 700'den fazla insanın ölümüne neden olduğu, tespit edilen vaka sayısının 80 binden fazla kişiye ulaştığı ifade edildi.