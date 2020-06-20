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Türkiye'den çıkan girişim 12 ülkede para topluyor

Yağmurlu bir günde vapur gişesindeki uzun kuyrukta yaşanan bekleme sonrasında hayata geçirilen elektronik ücret toplamaya yönelik ticari girişim, Türkiye'nin yanı sıra 12 ülkede 16 milyon kişinin hayatını kolaylaştıran bir çözüme dönüştü. Geliştirilen donanım ve yazılımlar, Bulgaristan, Irak, Kosova, Hindistan, Ruanda, Yunanistan, Pakistan, Kamerun, Fildişi Sahilleri, Türkmenistan, Tanzanya ve Azerbaycan'ın toplu taşıma sistemlerinde ve stadyum gişelerinde görev yapıyor

Haber Merkezi AA
12 ülkeye açıldılar.
12 ülkeye açıldılar.

Türk mühendislerin geliştirdiği elektronik ücret toplama sistemi, Türkiye'nin yanı sıra 12 ülkede 16 milyon kişi tarafından kullanılıyor.

  • ASİS Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Salih Güçbilmez, 2007 yılında Beşiktaş'tan Üsküdar'a vapurla geçmek isterken yağmur altında uzun fiş kesme kuyruğunda yaşadığı deneyimin ardından elektronik ücret toplama sistemi konusunda bir girişimi hayata geçirdi.

Kendi yazılımıyla sektörde boy göstermeye başlayan şirket, yıllar içinde gelişerek Türkiye'de pazar lideri haline geldi.

Türkiye'de 17 büyükşehir, 22 şehir, 65 bölgede ücret toplama sistemlerinin görev yaptığını, ayrıca Bulgaristan, Irak, Kosova, Hindistan, Ruanda, Yunanistan, Pakistan, Kamerun, Fildişi Sahilleri, Türkmenistan, Tanzanya ve Azerbaycan'ın toplu taşıma sistemlerinde ve stadyum gişelerinde yazılım ve donanımlar kullanılıyor.

Hakan Özyürek, halihazırda dünyanın farklı noktalarında 16 milyon kişinin elektronik ücret toplama sistemlerini kullandığını dile getirdi.

AA
ASİS Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özyürek

Yeni savunma çözümleri yolda

Maliyetleri düşürme ve yerlileştirme hedefiyle faaliyet alanlarına savunma sanayisini eklediklerini anlatan Özyürek, böylece ASİSGUARD markasının ortaya çıktığını bildirdi. Özyürek, yapay zeka ve büyük veri teknolojileri marifetiyle, Askeri Araç Elektroniği Sistemleri, Döner Kanatlı Silahlı Drone Sistemleri, Elektro Optik Görüntüleme ve Sınır Güvenliği Sistemleri alanlarında, bir kısmı Türkiye'de ilk olan, milli sistem çözümleri geliştirdiklerini söyledi.

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Özyürek, Silahlı Drone Sistemi Songar'ı Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunduklarına dikkati çekerek, yakın zamanda savunma sanayisine yönelik yeni ürünleri kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.

  • Siber güvenlik alanında ZEMANA firmasının çoğunluk hissesini satın alarak faaliyet alanlarını geliştirdiklerini belirten Özyürek, siber saldırı ve kimlik hırsızlığına karşı geliştirilen online güvenlik çözümlerini, başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere 135 ülkeye pazarladıklarını, son kullanıcılara ve kurumsal firmalara online güvenlik hizmeti sağladıklarını ifade etti.

Özyürek, Finansal Teknolojiler şirketiyle yeni bir alana da girmeyi hedeflediklerine işaret ederek, Elektronik Ücret Toplama Sistemleri’nde yer alan kartların bütün ödeme işlemlerinde kullandırılması, tüm banka kartlarının Elektronik Ücret Toplama Sistemleri’nde kabul edilmesi ve kartlar için geliştirilecek yeni kullanım alanlarıyla kullanıcı dostu bir sistem hedeflediklerini anlattı.

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