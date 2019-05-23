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Teknoloji Türkiyenin uzay temalı ilk eğitim merkezi açılışa hazırlanıyor
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BİLİM

Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi açılışa hazırlanıyor

TÜBİTAK, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde yapımı tamamlanan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezinde son hazırlıklar yapılıyor.

Haber Merkezi AA
BTSO'dan yapılan açıklamaya göre TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi niteliğindeki GUHEM'de incelemelerde bulundu.
BTSO'dan yapılan açıklamaya göre TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi niteliğindeki GUHEM'de incelemelerde bulundu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde yapılan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezinde (GUHEM) açılış öncesi son hazırlıklar tamamlanıyor.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi niteliğindeki GUHEM'de incelemelerde bulundu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'den çalışmalar hakkında bilgi alan Mandal, Bursa'nın uzay, havacılık ve savunma gibi stratejik sektörlerde önemli bir atılım içinde olduğunu ifade etti.

GUHEM'in Türkiye'de bir ilk olacağına dikkati çeken Mandal, şu değerlendirmede bulundu:

  • "BTSO tarafından Bursa için sembol olabilecek nitelikte bir bina inşa edilmiş. Burası, zengin içerikleriyle de özel bir merkez olacak. Türkiye'ye örnek olarak gösterdiğimiz bu projenin en kısa sürede hizmete açılması için TÜBİTAK olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu güzel eseri ülkemize kazandıran BTSO'yu kutluyorum."

GUHEM'in özgün mimarisiyle özel bir proje olduğunu belirten Şener de sergi alanları ve düzeneklerin tamamlanmasının ardından merkezi yakın zamanda hizmete açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bu merkezin, genç neslin uzay ve havacılık alanındaki farkındalığını artıracağını vurgulayan Şener, şu ifadeleri kullandı:

  • "Merkez hem Bursa'ya hem de ülkeye değer katacak. GUHEM, faaliyet alanları ve mimari özellikleriyle Türkiye'de emsali bulunmayan bir niteliğe sahip. Böylesine güzel bir merkezi gençlerimize, çocuklarımıza ve Bursa'mıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz."

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi

Ağustos 2017'de temelleri atılan GUHEM, tamamlandığında Avrupa'da en iyi, dünyada ise ilk 5 havacılık ve uzay merkezinden birisi olacak. Uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve sergilerin yer alacağı GUHEM, modern mimarisiyle uzay ve havacılık alanında Türkiye'nin en önemli merkezi durumuna gelecek.

Yaklaşık 150 interaktif düzenek, havacılık öğrenme ve uzay inovasyon merkezi ile dikey rüzgar tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer alacağı GUHEM'in ilk katında modern uçuş simülatörleri bulunacak.

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"Uzay katı" olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacak. Bu kattaki yer çekimsiz alan ile merkeze gelen ziyaretçiler uzay ortamını deneyimleyebilecek.

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