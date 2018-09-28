Türkiye’yi vurması beklenen kasırgayı canlı olarak gösteriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Eylül Pazar günü Türkiye’nin batı kıyısını vurması beklenen tropik fırtınayı doğruladı. Türkiye’nin batısını vurması beklenen tropik fırtına için özellikle Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Çanakkale şehirleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafında SMS yoluyla uyarıldı.

Tarihinde ilk defa böyle bir kasırga ile karşı karşıya kalan Türkiye, kasırga karşın tüm tedbirleri alıyor. Çünkü saatte 120 kilometre hızla esen rüzgar ve metrekareye 75 kilogram yağış beklentisi Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yetkilerin harekete geçmesine neden oldu.

TÜRKİYE'YE İLK DEFA BU BÜYÜKLÜKTE BİR KASIRGA YAKLAŞIYOR!

Türkiye’ye de ilk defa bu büyüklükte bir kasırganın yaklaşması internet ve sosyal medyanın da hareketlenmesine neden oldu. Uluslararası basında Zorbas adıyla anılan kasırganın Yunanistan’ın güney kıyılarını vurması bekleniyor.

Tükiye’yi etkilemesi beklenen kasırga ve tüm dünya da yaşanan atmosferik görüntüler anlık olarak internette paylaşılıyor. Meteorolojik takip sistemlerinin elde ettiği verileri harita sitemine yansıtan platform insanların hava muhalefeti öncesinde tedbir almasına olanak sağlıyor.

Bugünlerde ise platform Türkiye’ye yanaşan kasırgayı anlık takip etmek için kullanılıyor. Uluslararası basında Zorbas adıyla anılan ve 30 Eylül Pazar günü Türkiye’nin batı kıyısını vurması beklenen tropik fırtınayı buradaki platformdan anlık olarak takip edebilirsiniz.