Teknoloji Türkiyeyi vurması beklenen kasırgayı canlı olarak gösteriyor
İNTERNET

Türkiye böyle kasırga görmedi! Kasırgayı anlık olarak haritadan takip edebilirsiniz!

Türkiye’yi vurması beklenen kasırgayı canlı olarak gösteriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Eylül Pazar günü Türkiye’nin batı kıyısını vurması beklenen tropik fırtınayı doğruladı. Meteorolojik takip sistemlerinin elde ettiği verileri harita sistemine anlık olarak yansıtan platform ise Türkiye’ye yanaşan kasırgayı an be an gözler önüne serdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'yi etkilemesi beklenen kasırga, uluslararası basında Zorbas olarak adlandırılıyor.
Türkiye'yi etkilemesi beklenen kasırga, uluslararası basında Zorbas olarak adlandırılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Eylül Pazar günü Türkiye’nin batı kıyısını vurması beklenen tropik fırtınayı doğruladı. Türkiye’nin batısını vurması beklenen tropik fırtına için özellikle Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Çanakkale şehirleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafında SMS yoluyla uyarıldı.

Tarihinde ilk defa böyle bir kasırga ile karşı karşıya kalan Türkiye, kasırga karşın tüm tedbirleri alıyor. Çünkü saatte 120 kilometre hızla esen rüzgar ve metrekareye 75 kilogram yağış beklentisi Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yetkilerin harekete geçmesine neden oldu.

TÜRKİYE'YE İLK DEFA BU BÜYÜKLÜKTE BİR KASIRGA YAKLAŞIYOR!

Türkiye’ye de ilk defa bu büyüklükte bir kasırganın yaklaşması internet ve sosyal medyanın da hareketlenmesine neden oldu. Uluslararası basında Zorbas adıyla anılan kasırganın Yunanistan’ın güney kıyılarını vurması bekleniyor.

Tükiye’yi etkilemesi beklenen kasırga ve tüm dünya da yaşanan atmosferik görüntüler anlık olarak internette paylaşılıyor. Meteorolojik takip sistemlerinin elde ettiği verileri harita sitemine yansıtan platform insanların hava muhalefeti öncesinde tedbir almasına olanak sağlıyor.

Bugünlerde ise platform Türkiye’ye yanaşan kasırgayı anlık takip etmek için kullanılıyor. Uluslararası basında Zorbas adıyla anılan ve 30 Eylül Pazar günü Türkiye’nin batı kıyısını vurması beklenen tropik fırtınayı buradaki platformdan anlık olarak takip edebilirsiniz.

'Almanya iade antlaşmasına uymuyor'

'Almanya iade antlaşmasına uymuyor'
Kafa karıştıran 'VAR'

Kafa karıştıran 'VAR'

Erzurumspor maçında tartışmalı karar.
Etiyopya'da da rahat yok

Etiyopya'da da rahat yok

​FETÖ okulları ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İsrail katletti!

İsrail katletti!

Gazze'deki barışçıl gösterilere gerçek mermi ile saldırdı.
Daha fazlaüretim ve istihdam

Daha fazlaüretim ve istihdam

​Erzincan Şeker Fabrikası pancar alımına başladı, çiftçiler altınla ödüllendirildi.
10 bin polis adayı alınacak

10 bin polis adayı alınacak

Polislik için başvuru şartları ve tarihleri açıklandı.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​TSK, son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.
3 yıl sonra bir ilk olabilir

3 yıl sonra bir ilk olabilir

Ekonomistler 11 Ekim'de açıklanacak veriye işaret ediyor.

'Yüzlerce FETÖ'cü Almanya'da'

'Yüzlerce FETÖ'cü Almanya'da'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e FETÖ tepkisi.

Erdoğan:Can Dündar bir ajan

Erdoğan:Can Dündar bir ajan

​Cumhurbaşkanı provokatif soruya net cevap verdi.
TOKİ'denev alana iyi haber

TOKİ'denev alana iyi haber

​Borçlara yönelik enflasyon düzenlemesi yapılacak.
YPG'ye yardım etmeyeceğiz!

YPG'ye yardım etmeyeceğiz!

​YPG'nin kimlerden oluştuğunu biliyoruz, bağlantıları ortada.
25 metre çekildi

25 metre çekildi

​Yalova'da korkutan görüntü, deprem habercisi mi?
7.7 ile sallandı

7.7 ile sallandı

​Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Göreve hazır

Göreve hazır

​Güvenlik güçlerine teslim edilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.