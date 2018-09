Türkiye böyle kasırga görmedi! Kasırgayı anlık olarak haritadan takip edebilirsiniz! Türkiye’yi vurması beklenen kasırgayı canlı olarak gösteriyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Eylül Pazar günü Türkiye’nin batı kıyısını vurması beklenen tropik fırtınayı doğruladı. Meteorolojik takip sistemlerinin elde ettiği verileri harita sistemine anlık olarak yansıtan platform ise Türkiye’ye yanaşan kasırgayı an be an gözler önüne serdi.

Haber Merkezi 28 Eylül 2018, 16:35 Son Güncelleme: 28 Eylül 2018, 16:48 Yeni Şafak