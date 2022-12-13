Teknoloji Twitter Almanyadaki tüm basın ofisini görevden aldı
SOSYAL MEDYA

Twitter Almanya'daki tüm basın ofisini görevden aldı

ABD ve Afrika'da sosyal medya platformu Twitter'ı yeniden yapılandırması üzerine tepkilerin odağı haline gelen Elon Musk bununla sınırlı kalmadı. Brüksel Twitter ofisinin tamamının kapanmasının ardından, Alman basın departmanının tüm çalışanları da işlerini kaybetti.

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Haber Merkezi Diğer
​Twitter Almanyadaki tüm basın ofisini görevden aldı
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Twitter Inc.'in Almanya'daki iletişim departmanı, Elon Musk'ın sosyal medya grubunu devralmasının ardından kapatıldı.

Basın ofisinin daire başkanı, işten çıkarmalarla ilgili Hamburg iş mahkemesine şikayette bulunarak, takımı dağıtmanın Twitter'ın Almanya'daki operasyonlarını etkileyeceğini söyledi.

Avrupalı yetkililer, Musk'ın devralınmasından bu yana özellikle yasal standartlar konusunda Twitter'ı çok yakından izliyor.

AB Komiseri Thierry Breton, anlaşmanın kapanmasından saatler sonra Elon Musk'ı Avrupa Birliği (AB) kurallarına uyması gerektiği konusunda uyarmıştı.

Welt'in haberine göre Şansölye Olaf Scholz'un sözcüsü Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, federal hükümetin Twitter'daki gelişmeleri "oldukça sorunlu" bulduğunu, platformdaki durumu hâlâ gözden geçirme sürecinde olduklarını söyledi.

İnternetteki nefret söylemi ve sahte haberlere karşı Almanya kuralları, AB'deki en katı kurallar arasında.

NetzDG, platform operatörlerinin bu tür gönderileri silmesini şart koşuyor ve 50 milyon euroya varan para cezaları tehdidinde bulunuyor.

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