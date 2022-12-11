Elon Musk'ın işten çıkardığı kadınlar harekete geçti: Twitter'a cinsiyet ayrımcılığı davası açıldı

Elon Musk, Twitter'ı devralmasının ardından şirketin üst düzey yöneticilerini ve 7 bin 500 çalışanın yarısını işten çıkarmıştı.

KADIN VE ERKEKLER ARASINDA EŞİTSİZLİK İDDİASI

İşten çıkarmaların ardından Twitter'ın mühendisleri arasındaki eşitsizliğin daha büyük olduğu ve bu departmandaki erkeklerin yüzde 48'ine kıyasla kadınların yüzde 63'ünün işten çıkarıldığı iddia edildi.

Twitter iki davacı tarafından, işyerinde cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan hem federal hem de California yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Reuters'ın aktardığı üzere, ayrımcılık davası çarşamba günü San Francisco'daki federal mahkemede açıldı. Davada Twitter'ın, şirketteki kadın çalışanların yüzde 57'sine karşın, erkek çalışanların yüzde 47'sini işten çıkardığı aktarıldı.

"KADINLARI HEDEF ALDI"

Davacıların avukatı Shannon Liss-Riordan, Musk'ın aylarca geri çekilmeye çalıştıktan sonra nihayet Twitter'la anlaşmasını tamamlamasının ardından şirketteki kadınları hedef aldığını söyledi.

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ENGELLİ ÇALIŞANLAR DA HEDEFTE

İddialar arasında Musk ve Twitter'ın uzaktan çalışmaya son verip çalışanlardan daha "sert" bir çalışma kültürünü kabul etmesini talep ederek engelli çalışanları işten çıkmaya zorladığı da yer alıyor.

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