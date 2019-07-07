Teknoloji Ücretsiz 3B yazıcı gençlerin hizmetine sunuldu
BİLİM

Ücretsiz 3B yazıcı gençlerin hizmetine sunuldu

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, gençlerin gelişimine katkı sağlamak adın, tasarım alanında eğitim gören gençlerin kullanması için ücretsiz 3B yazıcı deneyimi sunuyor.

Haber Merkezi IHA
3B yazıcı gençlerin kullanımına açıldı.
3B yazıcı gençlerin kullanımına açıldı.

Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehir olduğu Almanya’nın Treptow-Köpenick Belediyesi ile sürdürdüğü işbirliği kapsamında oluşturduğu, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, faaliyetlerine devam ediyor. Gençlerin iş dünyasında daha etkin olabilmeleri adına çalışmalar gerçekleştiren merkez, son olarak ücretsiz 3B yazıcı hizmetini gençlerin kullanımına sundu.

Geçen yıl Herkes İçin Kütüphane projesi kapsamında Gençlik Merkezleri bünyesine kazandırılan ve artık Sosyal Kuluçka Merkezi’nde hizmet verecek olan 3B yazıcı, sanal ortamda tasarlanmış 3 boyutlu nesneleri katı formda somut nesnelere dönüştürebiliyor. 3B yazıcı ile Sosyal Kuluçka Merkezi, özellikle tasarımla ilgilenen ya da tasarım alanında eğitim alan gençler için de değerli bir imkân sağlamış oluyor.

Sosyal Kuluçka Merkezi, dış kullanıma ücretsiz olarak açık 3B yazıcı bulundurması ile gençlerden takdir topluyor.


İlgili bölümlerde öğrenim gören öğrenciler için çok faydalı olabileceği ifade edilen hizmetten yararlanmak isteyen ve konu hakkında bilgi almak isteyen gençler, Uluönder Mahallesi 3202. Sokak 3A Blok adresindeki Sosyal Kuluçka Merkezi’ne 0 (538) 876 38 37 numaralı telefondan ulaşabiliyor.

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