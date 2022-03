Ukrayna’da deepfake skandalı: Zelenskiy silah bırakma çağrısı yaptı

Meta ve YouTube'da, Ukrayna cumhurbaşkanı Zelensky'nin Rusya'ya teslim olmaktan bahsettiği sahte bir video yayınlandı.

Zelensky'nin inandırıcı olmayan görüntüsü bir çok Ukraynalı tarafından alay konusu oldu.

Volodymir Zelensky'in sahte görüntüsünde bir podyumun arkasında Ukraynalılara silahlarını bırakmalarını söylüyor. Kafası vücuduna göre fazla büyük pikselli görünüyor ve sesi daha derinden geliyor.

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4 — Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 16, 2022

Gerçek Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, resmi Instagram hesabına gönderdiği bir videoda bunu "çocukça bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Ancak Ukrayna Stratejik İletişim Merkezi, Rus hükümetinin Ukraynalıları teslim olmaya ikna etmek için sahtekarlıkları kullanabileceği konusunda uyarmıştı.

Sosyal medya için 'kolay kazanç'

Bir Twitter dizisinde, Meta güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher, yanıltıcı manipüle edilmiş medyaya karşı politikasını ihlal ettiği için deepfake'i "hızlı bir şekilde gözden geçirdiğini ve kaldırdığını" söyledi.

YouTube ayrıca yanlış bilgi politikalarını ihlal ettiği için kaldırıldığını ifade etti.

Deepfakes kitabının yazarı Nina Schick, bunun sosyal medya şirketleri için kolay bir kazanç olduğunu, çünkü videonun çok kaba olduğunu ve "yarı sofistike izleyiciler" tarafından bile sahte olduğu kolayca fark edildiğini söyledi.

Schick, "Bu savaşta henüz çürütülmemiş pek çok başka dezenformasyon biçimi var. Bu video gerçekten kötü olsa da, yakın gelecekte durum böyle olmayacak. Ve yine de "gerçek medyaya olan güveni aşındırır. İnsanlar her şeyin sahte olabileceğine inanmaya başlıyor" dedi ve ekledi :Bu yeni bir silah ve güçlü bir görsel dezenformasyon biçimi ve bunu herkes yapabilir."

Deepfake teknolojisinin birçok yüzü

Kullanıcıların akrabalarının eski fotoğraflarını canlandırmasına izin veren bir deepfake aracı yaygın olarak kullanılıyor ve arkasındaki şirket MyHeritage, seslerin eklenmesine izin veren LiveStory'yi ekledi.

Ancak geçen yıl, Güney Koreli TV ağı MBN, haber okuyucusu Kim Joo-Ha'nın deepface uygulamasını kullandığını açıkladığında karışık bir tepki vardı.

Bazıları ne kadar gerçekçi olduğundan etkilendi, diğerleri gerçek Kim Joo-Ha'nın işini kaybedeceğinden endişelendi.

Ölü akrabaları canlandıran bir araç popüler oldu ve MyHeritage derin sahtekarlıkları konuşturabilme özelliğini ekledi.

Deepfake teknolojisi, son yıllarda, kullanıcıların resimleri "çıplaklaştırmasına" izin veren web sitelerinin çoğalmasıyla birlikte, pornografi oluşturmak için de kullanılıyor.

Ve hiciv amaçlı kullanılabilir - geçen yıl Kanal 4, alternatif bir Noel mesajı iletmek için sahte bir Kraliçe oluşturdu.

Deepfake'lerin siyasette kullanımı nispeten nadir.

Ancak, teknolojinin gücünü göstermek için, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın deepface'te görüntüsü kullanıldı .

Algılama yanlış gittiğinde

Witness.org, "Zelensky'nin sahte görüntüleri çok kolay anlaşıldı" ifadelerine yer verdi.

Grogram direktörü Sam Gregory, Zelensky'nin sahte görüntüleri hakkında şunları aktardı:

"Pek iyi değildi, başlangıç için kolayca tespit edildi.

"Ukrayna tarafından çürütüldü ve Zelensky bunu sosyal medyada çürüttü, bu yüzden Facebook için kolay bir politika kaldırma oldu."

Araç, konuşan kişilerin videolarını düzenleyebilir ve onlara söylemedikleri bir şeyi söylemelerini sağlayabilir.

Ancak dünyanın diğer bölgelerinde, gazeteciler ve insan hakları grupları, sahte görüntüleri tespit edecek araçlara veya bunları çürütecek yeteneklere sahip olmadıklarından korktular.

Algılama araçları, bir kişinin hareket etme şeklini analiz eder veya sahte görüntüleri oluşturan makine öğrenimi süreci gibi şeyleri arar.

Ancak geçtiğimiz aylarda, Myanmar'daki üst düzey bir politikacının, yolsuzluğu itiraf eden sahte bir videosu yayınlandı. Bunun gerçek bir ifade mi yoksa zorunlu bir itiraf mı olduğu konusundaki tartışmalar sürüyor.

Gregory, "Her iki durumda da %100 kanıt olmaması ve insanların bunun sahtekarlık olduğuna inanma arzusu, deepfake sahtekarlığının gerçek dünya ortamındaki zorluklarını yansıtıyor" dedi.

"Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait, birkaç hafta önce sahte bir video yayınlanmıştı''