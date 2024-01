‘Uzay Macerası Model Uydu Yarışması’ ile devam ediyor

TEKNOFEST Model Uydu yarışmasında birinci olan Grizu-263 takımı kaptanının kurduğu uydu teknolojileri girişimi Hello Space ile önemli başarılara imza attı. Hello Space’in ilk test cep uydusu "İstanbul" Haziran 2023'de SpaceX’e ait Falcon9 roketi ile uzaya fırlatıldı. Cep uydusu olarak tasarlanan İstanbul, 5cm x 5cm x 5cm’lik ölçüyle üretildi. Hem yazılımı hem de donanımı Türkiye'de geliştirilen İstanbul cep uydusunun yolculuğu, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde yer alan Hello Space yer istasyonundan takip ediliyor. Hello Space Aralık 2023'de de iki yeni cep uydusunu SpaceX Falcon9 roketi ile uzaya gönderdi.