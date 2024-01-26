‘Uzay Macerası Model Uydu Yarışması’ ile devam ediyor

Yarışma kapsamında öğrencilerin tasarladıkları model uydu gezegen atmosferinde iniş yapan, sensörlerinden veri toplayan, toplanan verileri bir ara yüz ortamına aktaran, görüntü kaydı yapan ve anlık veri alışverişi yapabilen faydalı yükü temsil ediyor. Adaylardan, telemetri ve iletişim gereksinimleri karşılanarak otonom yapının sağlandığı disiplinler arası çalışan bir sistemi geliştirerek gerçek sistemlerin çeşitli yönlerini yansıtacak şekilde model uydu tasarlamaları isteniyor.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı ve disiplinler arası çalışma becerisi edindirmeyi amaçlayan yarışmada birinciye 150 bin TL, ikinciye 120 bin TL, üçüncüye 100 bin TL olmak üzere takımları toplamda 470 bin TL’lik ödül bekliyor. Uzay teknolojilerinin millî olarak üretilmesine katkı sağlayan ve katılımcıların uydunun tüm süreçlerini öğrendikleri yarışma aynı zamanda öğrencilere diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı; sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendisler ile iletişim imkânı sunarken dünyamızın geleceğini şekillendirecek uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesini hedefliyor.

Uzun ve detaylı bir hazırlık sürecinden sonra katılımcılar model uydularını ve performanslarını Teknofest Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenecek yarışma alanında sergileyecekler.

TEKNOFEST’ten Uzaya…

TEKNOFEST Model Uydu yarışmasında birinci olan Grizu-263 takımı kaptanının kurduğu uydu teknolojileri girişimi Hello Space ile önemli başarılara imza attı. Hello Space’in ilk test cep uydusu "İstanbul" Haziran 2023'de SpaceX’e ait Falcon9 roketi ile uzaya fırlatıldı. Cep uydusu olarak tasarlanan İstanbul, 5cm x 5cm x 5cm’lik ölçüyle üretildi. Hem yazılımı hem de donanımı Türkiye'de geliştirilen İstanbul cep uydusunun yolculuğu, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde yer alan Hello Space yer istasyonundan takip ediliyor. Hello Space Aralık 2023'de de iki yeni cep uydusunu SpaceX Falcon9 roketi ile uzaya gönderdi.



