Teknoloji Van, bilim yarışmasında Türkiye birincisi
BİLİM DİĞER

Van, bilim yarışmasında Türkiye birincisi

Van bölgesi, TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projelerine bu yıl 2 bin 298 projeyle rekor bir başvuru yaparken, Van ili bin 312 proje sayısı bakımından Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı.

Haber Merkezi İHA
arşiv
arşiv

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) ’Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması Sergisi’ açıldı.
Van YYÜ’de açılan TÜBİTAK sergisinde Ağrı, Bitlis, Hakkari, Batman, Muş, Siirt, Şırnak ve Van ilinden 100 proje yer aldı. YYÜ Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirilen sergide 8 ilden öğrenciler hazırlamış oldukları projeleri sergiledi.

Tübitak projelerinde Van birinci sırada

3 gün devam edecek ve 100 projenin izlenime sunulduğu serginin açılış töreninde konuşan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van bölgesindeki gençlerin batı illerine göre dezavantajlı olmasına rağmen hazırladıkları projelerinin takdirle karşılanması gerektiğini belirtti. Günümüzde teknolojinin getirdiği kolaylıkları örneklerle açıklayan Milletvekili Gülaçar, “Bizim çocukken oyuncaklarımız çamurdandı. Hayallerini kurduklarımızı da hep çamurdan yapardık. Ancak şu an gelmiş olduğumuz noktada teknolojiden hareketle üretilen oyuncak sanayisi inanılmaz boyutlara ulaştı. Bölgemizin gençleri, ülkemizin batısına göre dezavantajlı olmasına rağmen TUBİTAK gibi bir kuruma bu kadar çok proje üretilmesini takdirle karşılıyoruz. Bu anlamda gençlerimizin yüreğinden öpüyorum. Gençlerimiz TÜBİTAK gibi gözümüzün nuru bir kuruma proje üretecek kadar bir özgüvenle yola çıkmışsa, Allah’ın izniyle yakın zamanda çok daha büyük projelere de imza atabileceklerdir” dedi.

Yarışma sonuçlandı

“Ülkemizin bilim üreten gençlere ihtiyacı var”

TÜBİTAK’a yapılan başvuru sayısı bakımından gururlu olduklarını ifade eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise “Bölgemiz proje başvuru sayısında batıdaki birçok ili geride bırakarak büyük bir çalışma gerçekleşmiştir. Bugün burada birbirinden kıymetli 100 proje yarışacaktır. İki gün sonrada bölge seçmenleri gerçekleşmiş olacak. Ülkemizin bilim üreten gençlere ihtiyacı var. Bu genç profili de ilimizde fazlasıyla mevcut. Bu başarının sonucu olarak ilimize bir bilim merkezi kazandırmanın vakti gelmiştir. Van ilimizin de buna ihtiyacı var. Çünkü çok nitelikli bir gençlerimiz var” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş’un da birer konuşma yaptığı sergi, kurdele kesiminin ardından açıldı.

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