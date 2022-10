Western Digital’den öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak 4 depolama çözümü

Dünyada teknoloji kosunda yaşanan gelişmelerle birlikte öğrencilerin öğrenme ortamlarında büyük bir değişiklik yaşandı ve teknoloji, bu değişimde kilit bir rol oynadı. Dijital öğrenmenin doğal bir sonucu olarak, yedekleme seçenekleri ve taşınabilirlik ile birlikte hızlı ve güvenli depolama çözümleri, öğrenim sürecinde oldukça önemli hale geldi. Yeni eğitim dönemine hazırlanan öğrencilerin dijital depolama tercihi olan Western Digital sayesinde öğrenciler kayıp riskini minimumda tutuyor.

iXpand Flash Drive Go: Mobil ve tabletlerin kardeş aksesuarı gibi

iXpand Go ile mobil ve tablet cihazlardaki o değerli depolama alanlarını boşaltma kararı vermek çok kolay. Öğrenciler fotoğraf ve videolarını doğrudan bu sürücüye kaydedecek şekilde çekebilir. Yüksek hızlı USB 3.0 bağlantısı ile iXpand Go'larından bilgisayarlarına hızla dosya aktarabilir ve cihazlar arasında e-postayla fotoğraf göndermeye artık veda edebilir. Öğrenciler; 64 GB, 128 GB veya 256 GB dahil olmak üzere çeşitli kapasiteler arasından kendilerine en uygun seçimi yapabilir.

Ultra Dual Drive Go USB Type-C: Şık ve modern

Ultra Dual Drive Go depolama sürücüsü, öğrencilerin dosyalarını USB Type-C girişli akıllı telefon, tabletler ve Mac'ler ile USB Type-A girişli bilgisayarlar arasında kolayca taşımalarını sağlıyor. Kolay ve güvenli taşınabilirlik için tasarlanan cihazı öğrenciler hasar görme korkusu olmadan yanlarından eksik etmedikleri sırt çantalarına atabilir. 512 GB'a kadar uzanan yüksek kapasite ile çok daha fazla fotoğraf çekmelerine olanacak sağlayan Ultra Dual Drive Go ile tüm cihazlardan bu sürücü içindeki dosyalara kolayca erişebilirler.

My Passport SSD: Verimliliği bir adım öteye taşıyın

Önemli içeriklere hızlıca erişim ve onları güvenle saklamak için için My Passport SSD biçilmiş maftan. Öğrenciler, 1050 MB/sn'ye varan okuma hızları, 1000 MB/sn'ye varan yazma hızları ve geniş depolama kapasiteleriyle dijital dünyalarına her zaman, her yerden erişebilir. Çeşitli renklerde şık, kompakt, zarif metal bir tasarıma sahip olan My Passport SSD, güvenilir bir performans sunmak üzere tepeden tırnağa yeniden tasarlanmış. İhtiyaca göre 512 GB, 1TB, 2TB ve 4TB arasından kapasite seçimi yapılabilir.

SanDisk Extreme Portable SSD: Daha fazla güç arayanlar için

SanDisk Extreme Portable SSD, hem öğrencilerin mobil yaşam tarzına uygun türden. 1050MB/s okuma ve 1000MB/s yazma hızları ile önceki nesilden neredeyse iki kat daha hızlı olan bu sürücü, içerikler oluşturmak veya inanılmaz çekimler yapmak için çok iyi bir seçim. Hem taşınabilir hem yüksek kapasiteli bir sürücü olan SanDisk Extreme Portable SSD, iki metreye kadar düşme koruması ve IP55 su ve toza dayanıklılık avantajı ile her şeyin üstesinden gelebilecek güçte. 4 TB'a kadar sunduğu yüksek depolama alanıyla da adeta can dostu gibi.