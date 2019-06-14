Teknoloji WhatsApp toplu mesaj gönderenlere dava açabilecek
SOSYAL MEDYA

WhatsApp toplu mesaj gönderenlere dava açabilecek

Hindistan'da geçtiğimiz yaz WhatsApp üzerinden yayılan yanlış haberler nedeniyle bazı ölümlü olaylar gerçekleşti. Toplu olarak yanlış bilgi paylaşan kişileri kısıtlamak için önlemler alan WhatsApp, şimdi de bu kişilere dava açacağını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
WhatsApp
WhatsApp

Facebook, WhatsApp'ın adının yalan haberlerle çok fazla yan yana gelmemesi için aynı mesajı çok fazla kişiye gönderen kullanıcılara dava açacak. Şirket, politikalarını ihlal eden kullanıcıları yasaklama haklarını almıştı. Yakın geçmişte WhatsApp üzerinden yayılan yanlış haberler nedeniyle Hindistan'da can kayıpları yaşanmıştı.

Bir araştırmada kullanıcıların %52’sinin haberleri WhatsApp üzerinden aldığı ortaya çıkmıştı. Uygulama üzerinden paylaşılan içeriklerse cinayetlere, gasplara ve başkaldırmalara yol açmıştı.

Bu olayların önüne geçmek isteyen WhatsApp, 7 Aralık 2019 tarihi itibarıyla çoklu mesaj atan herhangi birine dava açma hakkına sahip olacak. Uygulamanın yegane amacının kişiler arası iletişimi hızlandırmak olduğunu belirten şirket, herhangi bir istenmeyen davranışın hoş görülmeyeceğini de bildirdi.

WhatsApp’ın resmi sayfasında da bulunan açıklama;

  • “(…) Ek olarak, 7 Aralık 2019'da başlayarak, WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi, Hizmet Şartlarımızı ihlal eden veya istismarda bulunanlara, otomatik veya toplu mesajlaşma gibi ihlallerde bulunduğunu belirlediklerine karşı yasal işlemlerde bulunacaktır. Örneğin, platform dışı bilgiler, şirketlerden WhatsApp'ı Şartlarımızı ihlal eden şekillerde kullanma yetkileri hakkındaki hak iddialarını içerir. Bu yazı, kötüye kullanım kanıtı olan şirketlere karşı, kötüye kullanım 7 Aralık 2019'un ötesinde de devam ederse veya bu şirketler söz konusu tarihten önce başka platformda kötüye bağlantısı kanıtlanırsa, yasal işlemlerde bulunacağımızı bildirir.”
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