WhatsApp toplu mesaj gönderenlere dava açabilecek

Facebook, WhatsApp'ın adının yalan haberlerle çok fazla yan yana gelmemesi için aynı mesajı çok fazla kişiye gönderen kullanıcılara dava açacak. Şirket, politikalarını ihlal eden kullanıcıları yasaklama haklarını almıştı. Yakın geçmişte WhatsApp üzerinden yayılan yanlış haberler nedeniyle Hindistan'da can kayıpları yaşanmıştı.

Bir araştırmada kullanıcıların %52’sinin haberleri WhatsApp üzerinden aldığı ortaya çıkmıştı. Uygulama üzerinden paylaşılan içeriklerse cinayetlere, gasplara ve başkaldırmalara yol açmıştı.

Bu olayların önüne geçmek isteyen WhatsApp, 7 Aralık 2019 tarihi itibarıyla çoklu mesaj atan herhangi birine dava açma hakkına sahip olacak. Uygulamanın yegane amacının kişiler arası iletişimi hızlandırmak olduğunu belirten şirket, herhangi bir istenmeyen davranışın hoş görülmeyeceğini de bildirdi.

WhatsApp’ın resmi sayfasında da bulunan açıklama;