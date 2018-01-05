WhatsApp uzun yıllardır kullanılan özelliğini kaldırdı

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp Android beta sürümü için bir güncelleme yayınladı.
Söz konusu güncelleme ile geliştiricilerin çıkartmalar konusunda önemli bir yol aldıkları öğrenildi ve yıllardır kullanılan tüm kişileri göster özelliği kaldırıldı.
WhatsApp son dönemde bünyesine pek çok yeni özellik kazandırdı. İşte o özelliklerden bazıları…
- Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gerek yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek. WhatsApp'ın bu özelliği şimdilik sadece beta halinde var olsada, çok yakında herkes tarafından kullanılabilecek.
- Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar”ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.
- “Ayarlar"dan "Veri Kullanımı”na tıklayarak, ”Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.
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