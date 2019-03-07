Xiaomi CEO'su fiyatların artacağını açıkladı

Xiaomi, fiyat-performans konusunda piyasanın neredeyse en iyi akıllı telefonlarını üreterek sektörün lokomotiflerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl kar marjını yüzde 5 seviyesinde tutacağına dair söz vererek büyük takdir toplamıştı. Çinli üreticinin bu stratejisinin uzun soluklu olamayacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl rekorlar kırarak borsaya açılan Xiaomi ilk olarak mevcut stratejisini devam ettirme yönünde kararlar almıştı. Bununla birlikte borsaya giriş yaptıktan sonra gelirlerini sürekli artırmak, Pazar payını büyütmek ve haliyle hisse senedi sahiplerine temettü dağıtmak gibi yüklerle karşı karşıya kaldı. Bu da haliyle yüzde 5 kar marjıyla yapılabilecek bir şey değil.

Firmanın CEO’su Lei Jun yaptığı açıklamayla Xiaomi cihazların yakın bir gelecekte fiyatlarının artacağını işaret etti. Lei Jun ucuza telefon üreten bir firma olmak istemediklerini ve daha fazla yatırım yapan, daha çok ürün geliştiren bir konsepte doğru ilerlediklerini de ekledi. Redmi markasının ayrılması da bu vizyonun ipuçlarını veriyordu.