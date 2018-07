Yağ değişimi 101 bin TL tutuyor

Otomobil tutkunların hayali olan Bugatti Veyron, kullanıcısına sunduğu hızın haricinde fiyatı ile de kendisinden her daim söz ettirmeye devam ediyor. Fiyatı itibari ile ulaşılması güç olan Veyron’u satın aldıktan sonra da ne yazık ki masrafı bitmiyor. Sıradan araçlarda da olduğu gibi periyodik rutin bakımları olan bu aracın bakımı da her araç gibi ne yazık ki olmuyor. Her donanımı bir mühendislik harikası olan Bugatti Veyron’un her noktasında hassas teknolojiler bulunuyor. Yani bu aracın rutin yağını değiştirmek bile bir servete dönüşüyor.

Bugatti Veyron'nun yağ değişimi bir servete mal oluyor

Amerika’nın Las Vegas kentinde kiralama ve bakım hizmeti veren Royalty Exotic Cars ekibinin resmi Youtube kanalında Bugatti Veyron’un yağ değişim aşamasını saniye saniye gözler önüne serdi. Tam 27 saatlik zahmetli bir uğraşın ardından aracın yağ değişimi tamamladı. 16 silindirli devsa bir motora sahip aracın yağ değişimi sıradan araçlara nazaran çok zahmetli. Yağ değişimine başlamak için önce aracın arka tarafında yer alan panelin ve karbon fiber kapakların tamamının çıkarılması gerekiyor. Royalty Exotic Cars ekibi bu bölümde en çok zorlayan ise gizlenmiş cıvatalar oluyor. Sonrasında aracı life kaldıran ekip aracın altında yer alan parçaları da sökerek çıkarıyor. Ekip parçlar söküldükten sonra 16 silindirli motorun 16 farklı boşaltma tapalı kuru karterli bir yağlama sistemi karşı karşıya geliyor. 16 farklı tıpayı tek tek açan ekip her bir bölmedeki yağın tamamen boşalması için yaklaşık 30 dakika kadar bekliyor. Akabinde yağın yeniden eklenmesi, filtrelerin yenilenmesi ve sökülen parçaların yerine geri takılması derken ekip 27 saatlik bir zaman harcıyor ve bunca işlemin maliyeti de haliyle biraz tuzlu oluyor. Bugatti Veyron’un yağ değişim işlemi sahibine 100 bin TL’den fazla bir ücrete neden oluyor.

İşte Royalty Exotic Cars ekibinin Bugatti Veyron’un yağ değişim aşamalarını gösterdi o görüntler: