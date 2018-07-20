Kaplumbağa ile yarışan otomobiller

Herkesin 0’dan 100 km hıza sadece 2-3 saniyede ulaşmasını istediği bir spor otomobil hayali vardır. Fakat bazı araçlar var ki onlar bu hızlara 20 saniye gibi uzun sürelerde ulaşıyor. Dünyanın en yavaş otomobilleri listesindeki bu araçlar, işte tam da bahsettiğimiz gibi sıfırdan yüz kilometre hıza çok uzun sürelerde ulaşıyor. Bu da otomobil teknolojisinin ne kadar geliştiğini gösteriyor.

Dünyanın en yavaş 5 otomobili listesinin ilk sırasında 1980 model Chevrolet Caprice Wagon modeli yer alıyor. Çünkü Chevrolet Caprice Wagon 0’dan 100 km hıza 19.6 saniyede ulaşıyor. Belki o zamanlar için ideal bir süreydi fakat günümüzde bu süre oldukça fazla.

1980 Dizel Chevrolet Caprice Wagon

1968 model Fiat 850 Spider

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, 1968 yılında piyasaya sürdüğü 850 Spider modeliyle listenin ikinci sırasına yerleşti. 19.9 saniye gibi uzun sürede 100 km hıza ulaşan Fiat 850 Spider ayrıca markanın en efsane araçlarından biri.

1968 Fiat 850 Spider

1981 Audi 5000S Diesel

Alman marka Audi, 1981 yılında ürettiği 500S Dizel modeliyle listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Audi 5000S Diesel, sıfırdan yüze 20.4 saniyede ulaşıyor.

1981 Audi 5000S Diesel

1981 Dizel Cadillac Seville

ABD'li lüks otomobil markası Cadillac, 1981 yılında ürettiği Seville modeliyle listemizin beşinci sırasına yerleşiyor. Aracın 0'dan 100 km hıza ulaşması 20.9 saniye sürüyor.

1981 Dizel Cadillac Seville

1974 Datsun B210 Coupe

Datsun markasını ilk kez duymuş olabilirsiniz. O yüzden şöyle bir bilgi verelim: Avrupa ve ABD'de satış yapan bir marka iken zamanının Japon Hükümetinin politikaları sonucu geride kalmış ve ismini Nissan olarak değiştirmiş otomotiv firması. Datsun B210 Coupe modelinin 0'dan 100 km hıza ulaşması 22.5 saniye sürüyor.

Datsun B210 Coupe

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