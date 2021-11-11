Teknoloji Yerli üretim robot yunus balığı Deniz altında gireceği günü bekliyor
BİLİM

Yerli üretim robot yunus balığı: Deniz altında gireceği günü bekliyor

Türkiye’deki bir savunma sanayi firması tarafından geliştirilen ‘Robot Yunus Balığı’ Türkiye karasularına yüzeceği günü bekliyor. SAHA EXPO Savuma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda görücüye çıkan yapay zeka ürünü olan ‘askeri robot yunuslar’ kriptolu bir şekilde haberleşme imkanının yanı sıra su altına arama kurtarma da yapmak üzere planlanıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Yerli üretim robot yunus balığı: Deniz altında gireceği günü bekliyor
Yerli üretim robot yunus balığı.

Önümüzdeki 23 Nisan tarihinde İstanbul Boğazı’nda yüzdürülmesi beklenen ‘askeri robot yunuslar’ tekil veya sürüler halinde, deniz altında arama, keşif, gözlem, kurtarma, saldırı ve savunma görevleri icra edecek.

Yerli üretim robot yunus balığı.
Yerli üretim robot yunus balığı.

Ürünleriyle ilgili konuşan İBAK Savunma Sanayi Anonim Şirketi yetkilisi Sertan Ayçiçek, 200 kilo 430 kilo arasında bir ürün olacağını ifade ederek, “2 metre ile 4 metre arası boyutlara sahip olacak bu yunuslar. Biz suyun altında haberleşmenin olmadığı yerlerde sürünün avantajından faydalanarak kendi dillerinde birbiriyle haberleşmesini sağlıyoruz. Su altının gözetlenmesi dinlenmesi ve analizlenmesi, haritalanması ve istihbarat yapabilecek bir ürün olarak bunları yaptık. 23 Nisan 2022’de 2 tanesinin sırtını göstermiş olacağız. Şu anda 2 tane yüzen yunusumuz var çalışmalar devam ediyor. Üzerinde kamera ve haritalama sistemi olacak. Kriptolu çalışan 3 sistem olacak üstünde. Biz su altında 70 kilometrelik bir menzil içerisinde 18 saat çalışır 6 saat kablosuz olarak şarj olabilir durumdayız. Raporlama şu şekilde olacak, hayvanın doğal yapısı gereği nefes almak üzere su üstüne çıktığında aşağıdaki verinin tamamını gökyüzüne iletiyor. Gökyüzünden aldığını da aşağıdaki arkadaşlarına iletiyor olacak. Planlarımızda üzerinde yüksek miktarda faydalı yüklerde konulabilir durumda olacak. Ürün deniz altına gözü kulağı ve silahı olacak” dedi.

Yerli üretim robot yunus balığı.
Yerli üretim robot yunus balığı.

Yüzde yüz yerli üretim M2 uçaksavar: Fuarda büyük ilgi odağı oldu
EKONOMİ
Yüzde yüz yerli üretim M2 uçaksavar: Fuarda büyük ilgi odağı oldu

Yerli ve milli uçaklar 2023'te göklerde
EKONOMİ
Yerli ve milli uçaklar 2023'te göklerde

Hürkuş NATO'da
GÜNDEM
Hürkuş NATO'da
İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul Valiliği duyurdu

​Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji açıkladı

Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak.
TBMM Başkanı Şentoptan Diyarbakır annelerine ziyaret: Dünyanın en sivil en doğal ve en güçlü eylemi

​Dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçildi.

​İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri ve fiyatları...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu
'Çocuk gibi ağlıyorum'

'Çocuk gibi ağlıyorum'

Akılalmaz iddia: Eşinin ve çocuklarının izini arıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.