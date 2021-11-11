Yerli ve milli uçaklar 2023'te göklerde

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı SAHA EXPO İstanbul’da devam ediyor. Fuara katılan TUSAŞ’ın yerli ve milli imkânlarla özgün olarak geliştirdiği Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET ve T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri fuarda sergilendi. Yerli ve milli uçakların 2023 tarihinde uçması planlanıyor.

HÜRJET’in ilk uçuşunu 18 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirecek. Öte yandan Milli Muharip Uçak bu tarihte hangardan çıkacak ve Atak 2’de bu tarihte uçacak. T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri de gelecek yıl jandarmaya üç adet teslimatı gerçekleştirilecek.

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"Gökbey özgün projelerimizden birisi"

TUSAŞ Ar-Ge ve Prototip Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, şirket bünyesinde Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek,

dedi.

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Öztürk, Gökbey’in özgün projelerinden birisi olduğunu söyleyerek, "Tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve üretilmiş bir yerli üründür. Bu üründe motor dışındaki her şey yerli. Şu anda test uçuşları gerçekleştiriliyor. Üç adet Gökbey helikopterin teslimini önümüzdeki yıl jandarmaya yapacağız. Bu alanda birçok görüşmemiz devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığının desteğiyle bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu vizyonla yerli ve milli hamlemiz başlamış durumda. Gökbey tamamen kendi tasarımımız" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 04:23 Türk askerine havada 10 tonluk yeni vurucu güç: ATAK 2 geliyor Türkiye'nin içeride ve dışarıdaki tehditlere karşı geliştirdiği savunma araçlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Sıfırdan ortaya çıkarılan ürünlerin yanı sıra mevcuttaki araçlar üzerinden yapılan geliştirmeler ise dikkat çekiyor. Bunlardan biri ise kısa süre içerisinde askerin elindeki en güçlü silahlardan biri haline dönüşen ATAK Helikopteri. Savunmadaki Türkler programı bu haftaki bölümünde helikopterin güçlendirilmiş yeni versiyonu: ATAK 2'yi mercek altına aldı. BiP'te paylaş

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Hürjet’in ilk jet uçak olma özelliğini gösterdiğini dile getiren Öztürk, "

" dedi.