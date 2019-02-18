Teknoloji YouTuberlar ders çalışma akımı başlattı
SOSYAL MEDYA

YouTuberlar ders çalışma akımı başlattı

YouTube’un yeni akımı ders çalışırken, ders çalışan YouTuberları izlemek. ‘Study with me’ başlığıyla paylaşılan videolarda kullanıcılar kendilerini yalnız hissetmeden ders çalışmaya teşvik ediliyor. Dünya genelindeki içerik üreticiler bu yeni akım için genellikle canlı yayınlar yaparak takipçileriyle buluşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YouTube içerik üreticileri bu yeni akımla gençleri motive etmeye çalışıyor.
YouTube içerik üreticileri bu yeni akımla gençleri motive etmeye çalışıyor.

YouTuberların yeni trendi ders çalışmaya teşvik eden ‘study with me’ videoları oldu. 8 saate varan canlı yayınlar yapan YouTuberlar bazı videolarında ASMR mikrofonları kullanıyor. Böylece takipçiler ders çalışırken, YouTuberlardan gelen kalem ve kağıt seslerini de duyabiliyor.

Örneğin New York’tan yayın yapan The Strive Studies kanalının sahibi Jamie, ASMR öğelerinin yanı sıra videolarına arka planda çalan müzikleri de yerleştiriyor. Bu noktada Jamie’nin diğer “Study with me” videolarında sıkça görülenin aksine canlı yayın yapmak yerine videoları önceden kaydetmeyi tercih ediyor. The Strive Studies kanalına eklenen videolardan bazıları 2 milyondan fazla görüntüleme almayı başardı.


Bu akım yeni YouTube çılgınlığı gibi görünse de aslında takipçiler videoların eğlencenin ötesinde kendilerine yardımcı olduğunu söylüyor. Aynı şekilde içerik üreticilerin de amaçlarının YouTube’dan para kazanmaktan çok insanları motive etmek olduğu görülüyor.

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