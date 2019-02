YouTuberlar ders çalışma akımı başlattı

YouTuberların yeni trendi ders çalışmaya teşvik eden ‘study with me’ videoları oldu. 8 saate varan canlı yayınlar yapan YouTuberlar bazı videolarında ASMR mikrofonları kullanıyor. Böylece takipçiler ders çalışırken, YouTuberlardan gelen kalem ve kağıt seslerini de duyabiliyor.

Örneğin New York’tan yayın yapan The Strive Studies kanalının sahibi Jamie, ASMR öğelerinin yanı sıra videolarına arka planda çalan müzikleri de yerleştiriyor. Bu noktada Jamie’nin diğer “Study with me” videolarında sıkça görülenin aksine canlı yayın yapmak yerine videoları önceden kaydetmeyi tercih ediyor. The Strive Studies kanalına eklenen videolardan bazıları 2 milyondan fazla görüntüleme almayı başardı.

Bu akım yeni YouTube çılgınlığı gibi görünse de aslında takipçiler videoların eğlencenin ötesinde kendilerine yardımcı olduğunu söylüyor. Aynı şekilde içerik üreticilerin de amaçlarının YouTube’dan para kazanmaktan çok insanları motive etmek olduğu görülüyor.