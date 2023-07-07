2023-2024 transfer sezonu başlıyor. Türkiye Spor Toto Süper Lig’de sezonun son maçları bu akşam oynanacak. 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray sezonu 88 puanla 1. sırada tamamlandı. Ligin tamamlanmasıyla birlikte futbolseverler yaz transfer sezonunun ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceğini merak ederek araştırmalarda bulunuyor. Konuya ilişkin açıklama ise TFF’den geldi. Peki Transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2023 Yaz transfer sezonu ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 yaz transfer sezonu tarihleri.