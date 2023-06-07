TFF açıkladı: Transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 sezonu transfer dönemini duyurdu. Süper Lig ve 1. Lig’de yaz transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte 2023-2024 yaz transfer sezonu tarihleri.
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR? 2023 YAZ TRANSFER SEZONU TARİHLERİ
Türkiye Futbol Federasonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.
Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2024'te başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.