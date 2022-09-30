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TOKİ Sosyal Konut Projesinin temel atma töreni tarihi belli oldu! Hangi illerde olacak?

TOKİ başvurusunda bulunan vatandaşlar TOKİ konutları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temel atma töreninin Ekim ayında başlayacağını duyurdu ve temel atma töreninin yapılacağı illeri de açıkladı. Peki, TOKİ temel atma töreni hangi illerde yapılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ temel atma töreni tarihi: Hangi illerde temel atma töreni yapılacak?
TOKİ temel atma töreni

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başvurularının 5 milyonu aştığı TOKİ sosyal konut projesinde ilk temeli atılacak 17 ili ve ne zaman atılacağının müjdesini verdi. Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamanın ardından dev sosyal konut projesinde ilk temel hangi illere, ne zaman atılacak sorusu sorulmaya başlandı.

TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILACAK İLLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk olarak 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta temel atmaların başlayıp inşaatların hızla devam edeceğini söyledi.

TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ sonuçlarının, kura başvuru işlemlerinin tamamlanmasının akabinde Kasım ayında kura çekimi ile netlik kazanması bekleniyor.

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