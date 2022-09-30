TOKİ Sosyal Konut Projesinin temel atma töreni tarihi belli oldu! Hangi illerde olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başvurularının 5 milyonu aştığı TOKİ sosyal konut projesinde ilk temeli atılacak 17 ili ve ne zaman atılacağının müjdesini verdi. Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamanın ardından dev sosyal konut projesinde ilk temel hangi illere, ne zaman atılacak sorusu sorulmaya başlandı.
TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILACAK İLLER
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk olarak 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta temel atmaların başlayıp inşaatların hızla devam edeceğini söyledi.
TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ sonuçlarının, kura başvuru işlemlerinin tamamlanmasının akabinde Kasım ayında kura çekimi ile netlik kazanması bekleniyor.