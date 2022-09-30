TOKİ evleri nasıl olacak? İşte Sosyal Konut Projesi dairelerinin fotoğrafları...
Sosyal Konut Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından yapılacak evlerin nsıl olacağı merak ediliyordu. Dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak için hayata geçirilen TOKİ projesi kapsamında inşa edilen 2+1, 3+1 konut projesinde ilk yapılacak sitelerin mimari detayları ve fotoğrafları ortaya çıktı. TOKİ evleri kaç katlı olacak, ebeveny banyolu mu olacak? TOKİ evler kaç metrekare? İşte TOKİ evlerine dair ayrıntılar ve TOKİ evleri fotoğrafları...
İlk etapta 250 bin, toplamda 500 bin konutun hayata geçeceği projede ilk yapılacak TOKİ konutlarının mimari detayları belli oldu. Konutların ortak noktası yatay mimari olacak. Binalar 4-5 katlı olurken, çevresinde parklar, spor alanları da yer alacak. İşte tüm detaylar...
TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK?
500 bin sosyal konutun bulunacağı projede daireler, İstanbul’da Esenler Belediyesi-TOKİ iş birliğiyle kentsel dönüşüm kapsamında yapılan evler model alınarak inşa edilecek.
Yatay mimariyle inşa edilecek konutlar beş katlı. Doğal gaz ve ısı yalıtımın olacağı binaların altında kapalı otopark bulunuyor. Yeşille iç içe projede kişi başına 17 metrekare yeşil alan düşüyor.
Konutlar çocuk oyun alanları, cami, okul ve hastanelere yürüme mesafesinde. Ayrıca büyük bir spor tesisi de bulunuyor.
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EBEVEYN BANYOSU VAR
Model kentsel dönüşüm projesindeki 3+1 daireler, 110 ile 125 metrekare arasında değişiyor. Her dairede balkon, banyo, ebeveyn banyosu, alaturka ve alafranga tuvalet bulunuyor. 110 metrekare dairenin 5 metrekare balkonu, 10’ar metrekare iki yatak odası, 23 metrekare salonu ve 16 metrekare ebeveyn odası bulunuyor.
12 metrekare büyüklüğündeki mutfak ise kullanışlı dolapları ile göz dolduruyor. 3+1 daireler ise geniş aileler için ideal görüntü veriyor.
TOKİ EVLERİ KAÇ METREKARE?
Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Fiyatları 192.500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. Hisseli arsalar ise 112.500 liradan başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitle vatandaşa sunulacak. İşyerlerinin fiyatı ise 351 bin liradan taksitleri ise 2.633 liradan başlayacak.
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TOKİ TAKSİTLERİ NE KADAR?
2+1 konut fiyatları 608 bin lira, taksitleri 2.280 liradan, 3+1 konut fiyatları 850 bin lira taksitleri 3.187 liradan başlıyor.
TOKİ EVLERİNİN PROJE GÖRÜNTÜLERİ
TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ NE ZAMAN?
İlk Evim İlk İş Yerim projesine ilişkin yeni bilgileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Bakan Kurum 25 Ekim'de 17 ilde 5 bin konutun temel atmalarının başlayacağını söyledi.
TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILACAK İLLER
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk olarak 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta temel atmaların başlayıp inşaatların hızla devam edeceğini söyledi.
TOKİ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Bakan Murat Kurum, 14 Eylül'de başlayan başvuru sürecinde 5 milyon rakamına yaklaşıldığını söyledi. Kurum, "5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz. Bu önemli bir rakam" diye konuştu. Konutlara başvurular 31 Ekim'de kadar devam edecek.