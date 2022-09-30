TOKİ evleri nasıl olacak? İşte Sosyal Konut Projesi dairelerinin fotoğrafları...

İlk etapta 250 bin, toplamda 500 bin konutun hayata geçeceği projede ilk yapılacak TOKİ konutlarının mimari detayları belli oldu. Konutların ortak noktası yatay mimari olacak. Binalar 4-5 katlı olurken, çevresinde parklar, spor alanları da yer alacak. İşte tüm detaylar...

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK?

500 bin sosyal konutun bulunacağı projede daireler, İstanbul’da Esenler Belediyesi-TOKİ iş birliğiyle kentsel dönüşüm kapsamında yapılan evler model alınarak inşa edilecek.

Yatay mimariyle inşa edilecek konutlar beş katlı. Doğal gaz ve ısı yalıtımın olacağı binaların altında kapalı otopark bulunuyor. Yeşille iç içe projede kişi başına 17 metrekare yeşil alan düşüyor.

Konutlar çocuk oyun alanları, cami, okul ve hastanelere yürüme mesafesinde. Ayrıca büyük bir spor tesisi de bulunuyor.

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EBEVEYN BANYOSU VAR

Model kentsel dönüşüm projesindeki 3+1 daireler, 110 ile 125 metrekare arasında değişiyor. Her dairede balkon, banyo, ebeveyn banyosu, alaturka ve alafranga tuvalet bulunuyor. 110 metrekare dairenin 5 metrekare balkonu, 10’ar metrekare iki yatak odası, 23 metrekare salonu ve 16 metrekare ebeveyn odası bulunuyor.

12 metrekare büyüklüğündeki mutfak ise kullanışlı dolapları ile göz dolduruyor. 3+1 daireler ise geniş aileler için ideal görüntü veriyor.

TOKİ EVLERİ KAÇ METREKARE?

Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Fiyatları 192.500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. Hisseli arsalar ise 112.500 liradan başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitle vatandaşa sunulacak. İşyerlerinin fiyatı ise 351 bin liradan taksitleri ise 2.633 liradan başlayacak.

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TOKİ TAKSİTLERİ NE KADAR?

2+1 konut fiyatları 608 bin lira, taksitleri 2.280 liradan, 3+1 konut fiyatları 850 bin lira taksitleri 3.187 liradan başlıyor.

TOKİ EVLERİNİN PROJE GÖRÜNTÜLERİ

TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesine ilişkin yeni bilgileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Bakan Kurum 25 Ekim'de 17 ilde 5 bin konutun temel atmalarının başlayacağını söyledi.

TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILACAK İLLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk olarak 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta temel atmaların başlayıp inşaatların hızla devam edeceğini söyledi.

TOKİ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Bakan Murat Kurum, 14 Eylül'de başlayan başvuru sürecinde 5 milyon rakamına yaklaşıldığını söyledi. Kurum, "5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz. Bu önemli bir rakam" diye konuştu. Konutlara başvurular 31 Ekim'de kadar devam edecek.

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FOTOĞRAF 13 Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyası olan 2022 TOKİ sosyal konut projesinin ayrıntıları belli olurken, henüz başvuru yapamayan vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki, TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman bitiyor? TOKİ konut ve iş yeri başvuru son gün ne zaman? İşte haberin detayları... TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?



İlk Evim başvuru tarihi: 14 Eylül 2022 - 31 Ekim 2022



İlk İşyerim başvuru tarihi: 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022



İlk Evim Arsa başvuru tarihi: 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



TOKİ kura çekilişinin hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı.



Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında \"Hak Sahibi Belirleme\" kurası çekilecektir. • Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.



• Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır. BAŞVURU ŞARTLARI:



Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;



• T.C. vatandaşı olması,



• Proje il nüfusuna kayıtlı olması veya proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması. • Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç) • Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.



• Başvuruları yapacak vatandaşların; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.



• Genç kategorisine 14091992 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden \"HAK SAHİPLİĞİ\" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir. • Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.



• 50.000 100.000 Sosyal Konut Projesinde asil hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 250 Bin Sosyal Konut projesine başvuramazlar (Ancak önceki başvurusunu iptal edip, yeni projeye başvuru imkanı vardır).

Bu fırsatı kaçırmayın: TOKİ konut başvurusu ne zaman bitiyor? TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor? Sosyal konut projesi kapsamında hayata sunulan İlk Evim ve İlk İşyerim kampanyasına başvurular devam ediyor. Ev sahibi olabilmek için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, söz konusu TOKİ kampanyasına başvuruların hangi tarihte biteceğini araştırıyor. TOKİ tarafından merakla araştırılan detaylar açıklandı. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman bitiyor? TOKİ konut ve iş yeri başvuru son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilen detaylar...



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