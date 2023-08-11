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Trabzonspor - Antalyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu açılış maçında Papara Park Trabzonspor ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Takımların transfer çalışmaları bir yandan devam ederken yeni transferlerini de ilk 11’de sahaya sürecek. Trabzonspor - Antalyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:43 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Trabzonspor - Antalyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trabzonspor - Antalyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon heyecanı ve coşkusu bu akşam oynanacak Trabzonspor - Antalyaspor maçı ile başlayacak. Haftanın açılış maçında birçok futbol sever Trabzonspor - Antalyaspor maç kadrosunu ve muhtemel 11’lerini merak ederek araştırıyor. Detaylar haberimizde.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

18 Eren Elmalı

19 Stryger Larsen

24 Stefano Denswil

32 Filip Benkovic

7 Edin Visca

10 Abdülkadir Ömür

11 Anastasios Bakasetas

21 Dimitris Kourbelis

27 Trezeguet

30 Maxi Gomez

ANTALYASPOR

1 Helton Leite

7 Bünyamin Balcı

89 Veysel Sarı

21 Ömer Toprak

11 Güray Vural

6 Erdal Rakip,

18 Jakup Kaluzinski

15 Erdoğan Yeşilyurt

16 Fredy

20 Sam Larsson

14 Adam Buksa

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Lig'de 1. hafta programı:

11 Ağustos Cuma

21.00 Trabzonspor - Antalyaspor

12 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

19.15 Konyaspor - İstanbulspor

21.45 Pendikspor - Hatayspor

21.45 Kayserispor - Galatasaray

13 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Samsunspor

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK

14 Ağustos Pazartesi

21.00 Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir

21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş




#Trabzonspor
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig
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