Trabzonspor - Antalyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig’de yeni sezon heyecanı ve coşkusu bu akşam oynanacak Trabzonspor - Antalyaspor maçı ile başlayacak. Haftanın açılış maçında birçok futbol sever Trabzonspor - Antalyaspor maç kadrosunu ve muhtemel 11’lerini merak ederek araştırıyor. Detaylar haberimizde.
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
18 Eren Elmalı
19 Stryger Larsen
24 Stefano Denswil
32 Filip Benkovic
7 Edin Visca
10 Abdülkadir Ömür
11 Anastasios Bakasetas
21 Dimitris Kourbelis
27 Trezeguet
30 Maxi Gomez
ANTALYASPOR
1 Helton Leite
7 Bünyamin Balcı
89 Veysel Sarı
21 Ömer Toprak
11 Güray Vural
6 Erdal Rakip,
18 Jakup Kaluzinski
15 Erdoğan Yeşilyurt
16 Fredy
20 Sam Larsson
14 Adam Buksa
SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Süper Lig'de 1. hafta programı:
21.00 Trabzonspor - Antalyaspor
19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
19.15 Konyaspor - İstanbulspor
21.45 Pendikspor - Hatayspor
21.45 Kayserispor - Galatasaray
19.15 Sivasspor - Samsunspor
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK
21.00 Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir
21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş