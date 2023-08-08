2023-2024 sezonu Süper Lig derbi tarihleri
Trendyol Süper Lig derbi tarihleri sezon başlamasına sayılı günler kala araştırılıyor. Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu bu hafta Cuma günü oynanacak maçla başlayacak. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un maçları araştırılırken 4 büyüklerin derbi tarihleri de merak ediliyor. Peki, derbiler ne zaman? İşte detaylar.
TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU DERBİLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor
5’inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş
11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor
15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe
18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray
SÜPER LİG 2023-2024 1. HAFTA FİKSTÜRÜ
11.08.2023 - 21:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
12.08.2023 - 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
12.08.2023 - 19:15 TÜMOSAN KONYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
12.08.2023 - 21:45 KAYSERİSPOR FUTBOL A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
12.08.2023 - 21:45 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
13.08.2023 - 19:15 SİVASSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR
13.08.2023 - 21:45 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
13.08.2023 - 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
14.08.2023 - 21:00 CORENDON ALANYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
14.08.2023 - 21:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ A.Ş.