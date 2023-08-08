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2023-2024 Sezonu Süper Lig Derbi Tarihleri

‘Süper Lig yeni sezon derbileri ne zaman, hangi tarihte?’ soruları Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala futbol tutkunları tarafından sorgulanıyor. Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor - Antalyaspor maçı ile start verecek. 2 aylık yaz tatilinin ardından futbol heyecanı ve coşkusu kaldığı yerden devam edecek. Futbol severler 2023-2024 sezonu fikstürünün yanı sıra derbi tarihlerini de araştırıyor. Peki, Trendyol Süper Lig yeni sezon derbiler ne zaman, hangi tarihte? İşte 2023-2024 sezonu derbi tarihleri.

15:12 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
2023-2024 sezonu Süper Lig derbi tarihleri

2023-2024 sezonu Süper Lig derbi tarihleri

Trendyol Süper Lig derbi tarihleri sezon başlamasına sayılı günler kala araştırılıyor. Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu bu hafta Cuma günü oynanacak maçla başlayacak. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un maçları araştırılırken 4 büyüklerin derbi tarihleri de merak ediliyor. Peki, derbiler ne zaman? İşte detaylar.

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU DERBİLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor

5’inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş

11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray

SÜPER LİG 2023-2024 1. HAFTA FİKSTÜRÜ

11.08.2023 - 21:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

12.08.2023 - 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

12.08.2023 - 19:15 TÜMOSAN KONYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.

12.08.2023 - 21:45 KAYSERİSPOR FUTBOL A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

12.08.2023 - 21:45 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

13.08.2023 - 19:15 SİVASSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR

13.08.2023 - 21:45 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

13.08.2023 - 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

14.08.2023 - 21:00 CORENDON ALANYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

14.08.2023 - 21:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ A.Ş.



#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Galatasaray
#Trabzonspor
19 dakika önce
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