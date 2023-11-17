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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. Bölüm ön izlemesi yayınlandı

TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 2. yeni bölümü ön izlemesi yayınlandı. TRT 1'in iddialı yeni dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"ilk bölümü ile 13 Kasım'da izleyici ile buluştu. Beğeni toplayan dizinin 2. fragmanı da yayınlandı. İşte Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. Bölüm ön izlemesinin linki ve 2. bölüme ilişkin detaylar...

16:56 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kudüs'ün Fatihi Selahattin Eyyubi

Kudüs'ün Fatihi Selahattin Eyyubi

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizinin ilk bölümü sonrasında 2. bölümde neler olacağını öğrenmek isteyenler yeni fragmanı izlemek için Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. bölüm fragmanı izle şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TRT1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. bölüm fragmanı izle linki

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 2. BÖLÜM FRAGMANI


KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 1.BÖLÜM ÖZETİ

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, "Cihana adalet Kudüs'e hürriyet" anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri'nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs'ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır.

Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar'a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin'e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar'a yardıma gider. Selahaddin'i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan'ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan'a gittiği için cezalandırılacak mıdır?



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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. Bölüm ön izlemesi yayınlandı