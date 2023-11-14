Selahattin Eyyubi, Mısır, Suriye, Fırat havzası (Irak) ve Yemen bölgelerinin hükümdarı, Eyyubî Devletinin kurucusu, Hıristiyanların 88 yıl egemen olduğu Kudüs’ü Hıttin

savaşıyla Haçlılardan geri alan ve III. Haçlı seferini etkisiz hale getiren tarihe mal

olmuş büyük bir kahramandır. Mehmet Akif ’in ifadesiyle “Şarkın en sevgili Sultanı”,

Fransız tarihçi Champdor’un beyanıyla “İslam’ın en saf kahramanı”dır.

SELAHATTİN EYYUBİ KİMDİR?

Asıl adı “El-Meliku’n-Nâsır, Ebu’l-Muzaff er Selahattin Yusuf bin Necmettin Eyyup

bin Şazi el-Eyyubî’dir. El-Meliku’n-Nâsır. Yardıma koşan Sultan anlamında olup I.

lakabıdır. Ebu’l-Muzaff er= Galip gelenlerin babası anlamında olup künyesidir.

Selahattin= Dinin iyileştiricisi anlamında olup II. lakabıdır. Yusuf asıl adıdır.

Necmettin Eyyub babasımn lakabı ve adıdır. Şazi (Bazı kaynaklarda Sadi okunmuş) de dedesinin adıdır. El-Eyyubî ise şöhretidir.

SELAHATTİN EYYUBİ'NİN HAYATI

Selahattin H. 532/M.1138 yılında Selçukluların Tikrit Valisi olan Necmettin

Eyyub’un oğlu olarak Tikrit’te dünyaya gelir. Babası Musul Atabeği İmadüddin

Zengi ile yakın dostluk kurduğundan aynı yıl Musul’a gider ve Zengi’nin hizmetine

girer. Zengi de 1139’da Ba’lebek’i zapt eder ve Necmettin’i buraya vali olarak

atar. Kardeşi Esedüddin Şirkuh’u da kumandanları arasına alır. İmadüddin Zengi

ölünce oğlu Nurettin Mahmud, Halep ve civarının hükümdarı olur ve Şirkuh’u

yanına alır. Necmettin Eyyub da Dımeşk Atabegliğine yani Tuğtekinliler’e

bağlanır. Gerek Necmettin ve gerekse Şirkuh iki kardeş, Nurettin’in Haçlılara

karşı mücadelesinde ve Dımeşk’i ele geçirmesinde yardım eder. Böylece Nurettin,

Necmettin’i Dımeşk valisi, Şirkuh’u da ordu komutanı yapar. İşte Selahattin böyle

bir ortamda yetişir, iyi bir eğitim görür, genç yaşında Haçlılara karşı seferlere

katılır.

Fatimîler devleti zayıfl adığından ülke vezirlerle yönetilmekte ve iktidar

sık sık el değiştirmekteydi. 1163 yılında Fatimîlerin Veziri Şâver iktidardan

uzaklaştırılınca, Nurettin’den yardım ister. Böylece Nurettin’e Mısır’da kriz içinde

bulunan Fatimîlere müdahele etme imkanı doğar. Amcası Şirkuh kumandasında

1164-1169 yılları arasında yapılan üç sefere katılan Selahattin iyi bir komutan

ve devlet adamı olarak sivrilir. Amcası Şirkuh, 1169’da Kahire’ye girince, Fatimî

Halifesi Adid-Lidinillah tarafından öldürülen Şâver’in yerine vezir olur. Böylece

ordusunun büyük bir kısmı Oğuzlar’dan oluştuğu için Mısır’da tekrar Türk,

hâkimiyeti devri başlamış olur. İki ay sonra amcası Şirkuh ölünce Selahattin “elMeliku’n-Nâsır” unvanıyla vezir olur. Nurettin Zengi’nin komutanı olan Selahattin

aynı zamanda Fatimî veziridir. Bu arada Haçlılarla mücadeleye başlar ve çıkan

isyanları da önler. Selahattin Mısır’da orduyu yeniden teşkilatlandırır, medreseler

açar ve bürokrasiyi kademeli olarak tasfi ye eder. Bilahare Nurettin Zengi’nin emri

üzerine 1171’de Fatımîlerin hilafetine son verir.

SELAHATTİN EYYUBİ'NİN KUDÜS'Ü FETHİ

Selahattin, Kudüs Haçlı Krallığına karşı pek çok mücadeleye girişir. Ağabeyi

Turanşah komutasında Hicaz ve Yemen’e seferler yapar. Nurettin Zengi ölünce

oğlu Meliku’s-Salih’e bağlı kalır. Çıkan kargaşayı önlemek amacıyla 1174’de

Kahire’den Dımeşk’e (=Şam’a) sefer düzenler. 1176’da Musul-Halep kuvvetlerini

yenilgiye uğratır. Bu arada sultanlığı Abbasî halifesi tarafından tanınır. Suriye ve

Mısır hâkimiyeti onaylanır. Selahattin, 1176’da Haşhaşîleri de bozguna uğratır.

Daha sonra Urfa, Harran, Rakka, Habur, Nusaybin ve el-Cezire bölgelerini

alır. Artuklu Emiri Nurettin bin Muhammed bin Karaarslan’ın isteği üzerine

Diyarbakır (Amid)’ı da alır. Daha sonra Halep üzerine yürür ve orayı da alır ve

böylece ona Kudüs yolu açılır.

Selahattin bir yandan devleti dağılmaktan kurtarmak ve Ortadoğu’da İslam

birliğini sağlamak isterken diğer yandan da Haçlılarla mücadele etmek zorunda

kalır. Birkaç kez Haçlılarla çarpışan Selahattin gerçek büyük zaferini 1187’de

Hıttin denilen yerde elde eder ve onları büyük bir bozguna uğratır. Haçlı ordusunu

imha eder ve pek çok esir ve ganimet ele geçirir. Bunun üzerine Selahattin

Akka, Taberiye, Askalan, Nablus, Remle ve Gazze kalelerini zapt eder. Cem’an

52 şehri fetheden Selahattin 02 Ekim 1187’de (27 Recep 583=Miraç olayının

yıldönümünde) Kudüs’e girer. Batılılar Kudüs’ün düşmesi üzerine yeni bir Haçlı

ordusu düzenlemeye girişirler. İngiltere Kralı I. Richard (Aslan Yürekli Richard)

komutasında 1189’da Akka’yı kuşatırlar. 1191’de Akka Haçlıların eline geçer.

SELAHATTİN EYYUBİ'NİN VEFATI VE TÜRBESİ

Akka ve Yafa sahil şeridini geri alırlar. Selahattin Haçlılarla anlaşma yapar ve kısa

bir süre sonra 4 Mart 1193’te Şam (=Dımeşk)’da vefat eder. Türbesi Şam’dadır.

(Kaynak: https://www.ttk.gov.tr/Dergiler/Belleten/297-Belleten/4-Ismail-Yakit.pdf)







