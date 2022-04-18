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TUS kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandı! TUS sonuçları açıklandı mı?

TUS kontenjanları açıklandı. TUS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve TUS kontenjanlarının ne zaman belli olacağı binlerce aday tarafından merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TUS'a dair yeni bir açıklama yaptı. Peki, TUS sonuçları açıklandı mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TUS tercihleri ne zaman başlıyor? TUS kontenjanları 2022
TUS 2022

TUS kontenjanları ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son dakika açıklaması yapıldı. TUS'a giren adaylar sınav sonuçlarının açıklamasının ardından kontenjanları beklemeye başlamışlardı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar tercihlerini kontenjan bilgileri çerçevesinde tamamlayacaklar. Bakan Koca açıklamasında müjdeli haberi duyurdu. Peki, TUS kontenjanları açıklandı mı?

TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘ASİSTAN HEKİMLİK KONTENJANLARI AÇIKLANDI. Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor. Hayırlı olsun.’ açıklamasını yaptı.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS tercih kılavuzu ve kontenjanlar henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından duyurulmasının ardından TUS 2022 tercih tarihleri belli olacak ve detaylar haberimizde yer alacak.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Yerleştirme işleminde ise 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

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