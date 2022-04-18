ALES 2022 Soru ve Cevapları: ÖSYM 17 Nisan ALES soruları ve cevapları kitapçığı erişime açıldı! ALES/1 sınavı 17 Nisan Pazar günü gerçekleşti. ALES sınavına katılan adyalar sınavın ardından soru ve cevap anahtarlarını sorgulamaya başlamıştı. ALES soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? sorusu yanıt buldu. ÖSYM ALES soru ve cevap kitapçığını erişime açtı. İşte 2022 Nisan Ayı ALES sınavı soru ve cevapları...

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