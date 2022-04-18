ALES 2022 Soru ve Cevapları: ÖSYM 17 Nisan ALES soruları ve cevapları kitapçığı erişime açıldı!

Üniversitelerin akademik kadrolarında görev almak isteyen binlerce katılımcı "ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022 ALES sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından gelen son dakika duyurusuna göre; ALES soruları ve cevap anahtarı 2022 adayların erişimine açıldı.
ALES/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI
2022-ALES/1 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.
- 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
- Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 17 Nisan 2022 tarihinde saat 13.55'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
- Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
- Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- ÖSYM BAŞKANLIĞI
ALES TEMEL SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN
ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar 12 Mayıs'ta erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.