Twitter hesap silme-Twitter giriş ve yeni hesap açma işlemi

Twitter hesap silme, giriş ve yeni hesap açma işlemini haberimizde paylaştığımız bilgilerden faydalanarak yapabilirsiniz. 2017 Twitter giriş ve profilinize ait tüm detayları sizler için hazırladık. Birkaç basit işlemle Twitter'a giriş yapabilir ve ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Twitter giriş yapmak için tıkla

Twitter hesap silme işlemleri

Twitter hesabımızı silmek yada diğer deyimle devre dışı bırakmak için hesaba giriş yapalım. İki yoldan da size nasıl silineceğini göstereceğim. Sağ üstte bulunan dişli ikona tıklıyoruz ve ayarlar kısmını seçiyoruz. Çıkan sayfanın en altında bulunan Hesabımı devre dışı bırak kısmını tıklıyoruz. Karşınıza bir uyarı sayfası çıkacak. Burada yazan şeyi özeti şu: Eğer son aşamayı da onaylarsanız hesabınız 30 gün içinde geri alınmak suretiyle silinecek, ancak 30 gün içinde geri almak isterseniz bu hakkınız saklıdır. Silmekte kararlıysanız kırmızıyla belirttiğim alanı tıklayarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Twitter hesap silme ekranı için tıkla

Twitter hesap açma

Twitter yeni hesap açma işlemleri

Öncelikle Twitter hesabı açmak için Twitter .com sitesine girin. Sonrasında Twitter' de yeni misin isim ve başlığı altında yer alan formu eksiksiz doldurun. Kullanıcı adı kısmına dilediğiniz bir isimi girin, twitter adresinizin bağlı olmasını istediğiniz bir e-posta adresi girin (e-posta adresinizin güncel olmasına dikkat edin. Olurya ilerde şifrenizi unutursunuz ya da şifre değiştirmek ve ya sıfırlamak istersiniz. Bu durumlarda e posta adresinizin aktif ve kullanımda olması sizin yararınıza olacaktır). Şifrenizi oluşturun ve kaydolseçeneğine tıklayın. Adresininiz ilk ayağı tamamlandı.

Twitter hesabınızın onaylanması için Mail adresine gereksinimiz var. Bu kısımın ardından Twitter'a bugün katıl başlığı adı altında bilgilerinizi eksiksiz doldurun ve Hesabımı oluştur 'a tıklamanız yeterlidir.

Hepsi bu kadar ! Artık sizin de bir Twitter hesabınız var. Twitter hesabınızı ilk oluşturduğunuz sırada e-posta adresinize bir doğrulama kodu gönderilmiştir. Mail kutunuzu kontrol edin ve bu kodu bulup ona tıklayın böylece Twitter hesabınızı artık kullanabilirsiniz.

Twitter kullanıcı adı

Kullandığım Twitter kullanıcı adını hatırlayamıyorum ne yapmalıyım?

Hesap e-posta adresinizi veya şifrenizi kullanarak Twitter'a giriş yapın.

Şifreniz çalışmıyorsa sıfırlama formumuza e-posta adresinizi girerek yeni bir şifre isteyin.

Sistemimiz e-posta adresinizi bulamıyorsa, yanlış bir e-posta adresi giriyor olabilirsiniz. Okumaya devam edin.

Twitter hesabımda kullandığım e-posta adresini hatırlayamıyorum ne yapmalıyım?

Hesabınıza ait kullanıcı adını ve şifreyi kullanarak Twitter'a giriş yapın.

Bu da işe yaramazsa şifre istek formu sayfamızı ziyaret ederek kullanmış olduğunuzu düşündüğünüz kullanıcı adını, e-posta adreslerini veya cep telefonu numarasını girin. Ardından tüm e-posta gelen kutularınızı kontrol edin; hesabınızın e-posta adresine şifre sıfırlama talimatları göndeririz.

Twitter hesabımda kullandığım telefon numarasını hatırlayamıyorum ne yapmalıyım?

Şifre sıfırlama isteğinde bulunurken sizden bir cep telefonu numarası girmeniz istenirse ve hangi telefon numarasını kullandığınızı hatırlayamıyorsanız kullanıcı adınızı veya hesabınıza ait e-posta adresini girin.

Twitter hesabımın ele geçirildiğini düşünüyorum ne yapmalıyım?

Yardım almak üzere bizimle iletişime geçmenin hızlı yolu da dahil olmak üzere sonraki adımlar için "ele geçirilmiş hesap" yardım sayfamıza bakın.

Twitter şifre sıfırlama e-postalarını alıyorum ancak yine de giriş yapamıyorum

Tekrar deneyin. Bu e-postalardaki bağlantılar süre kısıtlamalıdır. Bağlantıyı tarayıcınızın bağlantı çubuğuna kopyalıyorsanız, fazladan boşluk kopyalayıp yapıştırmadığınızdan emin olun.

Farklı bir tarayıcıdan (ücretsiz olarak indirilebilen Firefox'ı öneririz) veya başka bir bilgisayardan giriş yapmayı deneyin.

Tarayıcınızın çerezleri kabul ettiğinden emin olun. Yeni şifrenizi kaydetmeden önce tarayıcınızın önbelleğini temizlemeyi de denemelisiniz.



