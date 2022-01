THY uçuşları başladı mı? İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen uçuş sorgulama!

İstanbul uçak seferleri başladı mı? sorusu merak kazandı. Yurt genelinde ve İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok konuda aksaklık yaşandı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'nda uçuşların saat 00.00'a kadar ertelendiği duyurmuştu. Uçak yolcuğu planı olan kişiler uçak seferlerinin başlayıp başlamadığını sorguluyor.

UÇAK SEFERLERİ BAŞLADI MI?

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak kalkış uçuşlarına başladı. İstanbul Havalimanı'nda çalışmaları yerinde denetleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01'i yolladık. Arkasından Miami, Huston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor" açıklamalarında bulundu.

Aprondaki kar temizleme çalışmalarını denetleyen İlker Aycı, burada gazetecilere açıklamalarda bulunarak, İstanbul Havalimanı'nda kalkış uçuşlarının da başladığını belirtti.

"UÇAKLARI TEK TEK ÇIKARTTIK, UÇURMAYA BAŞLADIK"

İlker Aycı, açıklamalarında "Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda 1 pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık. Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01 yolladık. Arkasından Miami, Huoston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız" ifadelerini kullandı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR BAŞLADI MI?

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Sabiha Gökçen Havalimanımız’da 24 Ocak'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle, uçak seferlerinin aksamaması için HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü koordinasyonunda, tüm ilgili birim personelimiz tarafından 7/24 esası ile kar ve buzla mücadele çalışmaları gece boyunca aralıksız olarak sürdürülmüştür” denildi.

Yine açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Bu kapsamda 75 personel, 40 kar temizleme aracı ve ekipmanı ile hava tarafında pist, apron ve taksiyolları ile beraber kara tarafını da operasyona hazır halde tutmak için imkanlarını seferber etmiş ve uçuş operasyonlarının devamlılığı sağlanmıştır. Gerektiğinde hemen çalışmaya hazır ekibimiz Perşembe akşamından itibaren meydanımızda dinlenme imkanları da sağlanmak üzere bulundurulmaktadır. Dün gece yarısı 02.30’da yolcu mağduriyetlerini önlemek amacı ile HEAŞ Yönetimi başkanlığında ilgili tüm havalimanı paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilen MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı ile hava yollarının yeniden tarife düzenlemeleri yapmalarına karar verilerek; yolcuların zamanından önce bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Bugün sabah 06.30 itibarıyle meydanımız açık olup, iniş ve kalkışlarımız kontrollü olarak devam etmektedir.”

Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), Sabiha Gökçen'deki uçuşlara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen uçuşlarında, 26 Ocak Çarşamba tüm gün için yüzde 15 oranında, 27 Ocak Perşembe 05.00-12.59 saatlerinde yüzde 10 oranında azaltma yapılacağı belirtildi.

Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edildi.

