Akdeniz Üniversitesi, Antalya'da kurulu bir devlet üniversitesidir. 20 Temmuz 1982 yılında Batı Akdeniz bölgesi Antalya’da kurulmuştur. Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biridir. Akdeniz Üniversitesi'ne yerleşmek için gereken taban puanlar ve başarı sıralamaları, tercih edilen bölüme göre değişiklik göstermektedir. Peki Akdeniz Üniversitesi 2024 taban puanı YKS başarı sıralaması kaç? Akdeniz Üniversitesi tıp, eczacılık, mimarlık, mühendislik taban puanı, başarı sırası nedir?
Akdeniz Üniversitesi'ne yerleşmek için sadece taban puanı aşmak yeterli değildir. Aynı zamanda başarı sıralamanızın da tercih ettiğiniz bölüme yeterli olması gerekmektedir. Akdeniz Üniversitesi 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları bu üniversiteyi tercih edecek adların gündeminde. İşte Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2024, başarı sıralamaları, bölümler, fakülteler.
Akdeniz Üniversitesi 2 yıllık (ön lisans) taban puanları, başarı sıralaması
Akdeniz Üniversitesi Fakülteler
Diş Hekimliği Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Kemer Denizcilik Fakültesi
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Manavgat Turizm Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Serik İşletme Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Yüksekokullar
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
Yabancı Diller Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulları
Adalet Meslek Yüksekokulu
Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu
Elmalı Meslek Yüksekokulu
Finike Meslek Yüksekokulu
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
Kumluca Meslek Yüksekokulu
Manavgat Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu