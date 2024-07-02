Akdeniz Üniversitesi'ne yerleşmek için sadece taban puanı aşmak yeterli değildir. Aynı zamanda başarı sıralamanızın da tercih ettiğiniz bölüme yeterli olması gerekmektedir. Akdeniz Üniversitesi 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları bu üniversiteyi tercih edecek adların gündeminde. İşte Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2024, başarı sıralamaları, bölümler, fakülteler.