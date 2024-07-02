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Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2024 başarı sıralamaları, bölümler, fakülteler

17:36 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 17:43 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2024 başarı sıralaması</p>
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2024 başarı sıralaması

Akdeniz Üniversitesi, Antalya'da kurulu bir devlet üniversitesidir. 20 Temmuz 1982 yılında Batı Akdeniz bölgesi Antalya’da kurulmuştur. Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biridir. Akdeniz Üniversitesi'ne yerleşmek için gereken taban puanlar ve başarı sıralamaları, tercih edilen bölüme göre değişiklik göstermektedir. Peki Akdeniz Üniversitesi 2024 taban puanı YKS başarı sıralaması kaç? Akdeniz Üniversitesi tıp, eczacılık, mimarlık, mühendislik taban puanı, başarı sırası nedir?

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Akdeniz Üniversitesi'ne yerleşmek için sadece taban puanı aşmak yeterli değildir. Aynı zamanda başarı sıralamanızın da tercih ettiğiniz bölüme yeterli olması gerekmektedir. Akdeniz Üniversitesi 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları bu üniversiteyi tercih edecek adların gündeminde. İşte Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2024, başarı sıralamaları, bölümler, fakülteler.

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Akdeniz Üniversitesi 2 yıllık (ön lisans) taban puanları, başarı sıralaması

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YÖK ATLAS AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI BAŞARI SIRASI İÇİN TIKLAYIN

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Akdeniz Üniversitesi Fakülteler

Diş Hekimliği Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

Kemer Denizcilik Fakültesi

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi

Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Manavgat Turizm Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Serik İşletme Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Tıp Fakültesi

Turizm Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Ziraat Fakültesi

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Akdeniz Üniversitesi Yüksekokullar

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)

Yabancı Diller Yüksekokulu

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Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulları

Adalet Meslek Yüksekokulu

Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu

Elmalı Meslek Yüksekokulu

Finike Meslek Yüksekokulu

Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu

Korkuteli Meslek Yüksekokulu

Kumluca Meslek Yüksekokulu

Manavgat Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

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Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2024 başarı sıralamaları, bölümler, fakülteler