Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları geride kaldı. Grupların son maçında Beşiktaş deplasmanda Borussia Dortmund'a mağlup olarak puanla tanışamadı. Fenerbahçe ile Galatasaray ise haftayı beraberlikle kapatarak haftayı birer puanla kapadı. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında Yunanistan'ı geride bıraktı.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI OLDU?

UEFA'nın ülke puanı sıralamasında haftaya 16. sırada giren Türkiye, Avrupa kupalarında gruplardaki 6. hafta maçlarının ardından 15. sıraya yükseldi.

Beşiktaş haftayı puansız kapatsa da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1'er puanlarıyla Türkiye, 1 basamak yükselerek 15. sıraya yerleşti.

UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 için Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ile kıyasıya bir yarış içinde.

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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

14- İsviçre 29,675

15- Türkiye 26,9

16- Yunanistan 26,7

17- Hırvatistan 26,65

18- Danimarka 26,575

19- Çekya 26,4

20- Kıbrıs Rum Kesimi 26,375