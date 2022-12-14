Altınordu'da Ufuk Kahraman dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da Teknik Direktör Ufuk Kahraman ve A Takım antrenörlerinden Cüneyt Yis ile yollar ayrıldı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi“A Takım Teknik Direktörümüz Ufuk Kahraman ve A Takım Antrenörümüz Cüneyt Yis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Her iki isme de kulübümüze bugüne kadar vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.”

Altınordu Ufuk Kahraman ile yollarını neden ayırdı?

Başkan Seyit Mehmet Özkan, “Ufuk Kahraman ile 14 yıldır birlikteydik. Ufuk hoca, eski teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu’nun ekibinde çok başarılı işler yaptı ve takımımızın kazanmış olduğu bir çok başarıda onunda payı vardı. Geçmişte birçok başarılı işlere imza attı. Ligde alınan başarısız sonuçların ardından bir kan değişimine ihtiyaç oldu. Şu anda böylesine bir ayrılık gerçekleşti. Cüneyt Yis hocamız ile de yollarımızı ayırıyoruz. Bu ayrılık bir dönemsel ayrılıktır. İlerleyen periyotta hem Ufuk hoca hem de Cüneyt Yis hocamız ile farklı birliktelikler olacaktır” dedi.

REKLAM

Ufuk Kahraman da “14 yıldır Seyit Mehmet Özkan ile beraber çalışıyorum. Ondan çok şey öğrendim. Onun yanındayken evlendim. Yollarımız ilerleyen süreçte mutlaka kesişecektir. Sezon başında kurmuş olduğumuz takımın başarılı olacağına inanıyorum” diye konuştu.