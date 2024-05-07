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Ulusal Staj Programı sonuç açıklanma tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"Ulusal Staj Programı sonuç açıklanma tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay başvuruları sona eren Ulusal Staj Programı sonuçları için gözler resmi kurumlardan yapılacak duyuruya çevrildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen süreçte adaylar 28 Aralık – 10 Mart tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmişti. Peki Ulusal Staj Programı sonuç açıklanma tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2024 ne zaman belli olur?

15:19 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Ulusal Staj Programı sonuçları
Ulusal Staj Programı sonuçları

"Ulusal Staj Programı sonuç açıklanma tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2024 ne zaman belli olur?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan Ulusal Staj Programı (USP) başvuruları 28 Aralık – 10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Ulusal Staj Programı (USP) pek çok gencin programlara yetiştirilmesine imkan tanıyacak. Peki Ulusal Staj Programı sonuç açıklanma tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2024 ne zaman belli olur?

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2024 henüz açıklanmadı. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından belge kontrolü ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

ULUSAL STAJ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),

• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

• Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.

#Ulusal Staj Programı
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